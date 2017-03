Publicado en: Opinión

ALTO

BARQUISIMETO:

Participo en el foro “Venezuela en crisis, cómo sobrevivir” con Luis Vicente León y José Manuel Puente. Las angustias de todos los venezolanos rebotan entre las paredes buscando respuestas a sus angustias y sobre todo al futuro de ellos y sus hijos. La criminalidad auspiciada desde el más alto nivel pareciera confirmarse con los diarios y crecientes crímenes donde hasta niños de la calle -de 5, 6, 10 y 15 años- han sido agarrados en flagrancia cometiéndolos, los hallazgos en fosas comunes, los pranes en vacaciones margariteñas y las repetitivas y cansonas mentiras gubernamentales ante los organismos mundiales de la ONU y los Derechos Humanos donde la ministra jefa de las cárceles anunció que “Venezuela había sido felicitada por los logros en materia penitenciaria”. Caradura con greñas mientras las cifras y los hechos la desmienten día tras día. Las cifras de las encuestas de Datanálisis nos muestran un país escéptico ante la efectividad opositora, firme con sus reclamos ante el avance destructivo del gobierno de Maduro cuyo respaldo popular se ha debilitado a un nivel prácticamente imposible de recuperar. El negativo pronóstico electoral en cualquier ámbito que se cuente lo lleva a evitar – ¿a todo costo? – cualquier elección popular. El salirse de la OEA y no acatar el llamado a elecciones por una parte y por otra el riesgo que corren todos sus funcionarios, desde arriba hasta abajo, de enfrentar un futuro incierto donde se les podrían cobrar desde sus crímenes y violaciones a los DD.HH. hasta la persecución financiera de sus bienes y fortunas, lo pondrá a sopesar el costo de una u otra opción. Si no existiera una presión de calle ambas alternativas le podrían importar poco y seguir corriendo la arruga le daría alguna efímera – ¿o larga? – continuación en el mando de un país que va -a velocidad demencial- al despeñadero mientras destruye lo poco que queda de aquel tejido social que hizo surgir a los venezolanos el siglo pasado. En las preguntas de los asistentes surge la preocupación por la aparición de candidatos presidenciales antes de tener la seguridad de al menos una elección. El hastío de los demócratas y su división son auspiciados desde el propio gobierno cuando dejó colar que sus seguidores habían votado por Avanzada Progresista en Delta Amacuro y que votarían por UNT en la validación de abril. La campaña del régimen sirve para que algunos piensen que desde Miraflores quieren escoger esos dos partidos como la nueva oposición. El aumento de los votantes que se definen como independientes (de uno y otro lado) podrían torcer su selección de candidaturas fuera de los grandes partidos. La desesperanza sembrada desde el gobierno ha podido enraizarse ante los tumbos opositores desde que lograron ser mayoría nacional. Por supuesto que la acción de los rojos con sus ilegalidades y atropellos desde el TSJ y el CNE empujaron esa inacción. Recordemos que no solo pasaron a los magistrados rojos las decisiones de la Asamblea Nacional, sino que a ésta le quitaron desde los salarios hasta la electricidad pasando por los ataques callejeros a los parlamentarios y la ilegal anulación de pasaportes. Siguen cercándola e ignorándola, aunque por debajo de la mesa -igual que lo hicieron con el falso diálogo montado en Dominicana- hay demasiadas dudas sembradas que se reflejan en las mediciones de la opinión pública. La oferta de reconocerla si les aprueban los préstamos internacionales es otra clara prueba de la roja falta de escrúpulos. Nada les importa. Ni la OEA ni la ONU, solo la UNASUR que crearon y aún controlan…

MEDIO

¿EL BAJO PRECIO DEL PETRÓLEO?:

Se descubre otra farsa roja. Al analizar el desempeño macroeconómico de todos los países de la OPEP se evidencia que Venezuela tuvo un comportamiento muy negativo en términos de crecimiento del PIB y tasa de inflación. El segundo menor crecimiento combinado con los mayores niveles de inflación y escasez en el grupo de países ratificó el peor desempeño macroeconómico agregado de todas las economías petroleras del mundo. “Se comprobó que la crisis económica venezolana comenzó antes de la caída de los precios del petróleo. El ciclo recesivo se inició en el primer y segundo trimestre del 2014 con precios cercanos a 100 dólares el barril. La caída de precios en 2015 y 2016 exacerbó los desequilibrios, pero no fue de ninguna manera el origen del colapso macroeconómico. El agotamiento de un modelo de desarrollo implementado durante 17 años fue el origen del declive. Particularmente, una política económica muy incoherente, caracterizada por una política cambiara inflexible que generó una fuerte apreciación del tipo de cambio (boom de importaciones y destrucción del aparato transable de la economía), un ambiente de híper-regulación (controles de precios, cambios, tasas de interés, etc.) y sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones han contraído el aparato productivo, pese a los relativamente altos precios del petróleo”.

CIFRAS REALES:

Los números de Puente fueron demoledores. Entre 1950 y 1979 Venezuela fue el país campeón mundial con la más baja inflación: 3.1% y uno de los mejores PIB globales: 5.8%. De 1998 a 2016 las economías suramericanas tuvieron en Perú la de mayor crecimiento del PIB: 133.9 con Bolivia en el segundo puesto con 113.4 y en el último Argentina con 46.6. Venezuela quedó por debajo de todas ellas al registrar un bochornoso 20.4. En cuanto a la inflación, desde 2006 que tuvimos 11,3% llegamos a 720% el año pasado. Por cuarto año consecutivos registramos la más alta inflación del mundo superando casi 84 veces el promedio mundial. ¿Es o no conveniente que nuestra economía la siga dirigiendo el vividor español de Podemos Alfredo Serrano Mancilla? Juzgue Usted amigo lector. No hay campaña mediática ni cadena repetitiva que valga para decirnos que “seremos una potencia mundial”. ¿Estúpidos, engañados o enchufados? …

