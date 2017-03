Publicado en: Opinión

Como todos sabemos la situación está muy grave en todo el país y esto todos lo sabemos. Esta semana tocando puertas en Baruta palpamos que es más grave la situación de lo que podíamos imaginar, sin embargo, hay esperanzas, tocando puertas que es algo que hoy día casi ningún político hace constatamos in situ el potencial que tiene la gente para resolver los problemas, para buscar soluciones y continuar con la fe y la esperanza de que habrá un mejor mañana.

Es triste, pero la desolación y la tristeza se han convertido en el bastón quebrado de los venezolanos, la dura realidad de ver a los niños menores de 5 años en la calle jugando con la basura, solos en el abandono y la decidía es fuente de desesperanza en la que no se debe caer, pero, ¿qué futuro hay para esos niños?

En mis frecuentes recorridos con el equipo de Gente en Positivo generalmente palpamos las necesidades y siempre se observa como una constante esa mirada perdida entre la penuria personal y la falta de gobernantes capaces de resolver los problemas sociales que acontecen día a día en las barriadas y las comunidades rurales, no menos importantes que las que se viven en las urbanizaciones, pero por supuesto más profundas y extremas.

A ese respecto veo que aún queda quien nos abra las puertas, nos permitan pasar y dónde se desahogan los vecinos comentando problemas que les acontecen. Unos mencionan la delincuencia se apodera de sus espacios, donde ya no pueden ni dormir en tranquilidad solo de pensar que en cualquier momento los delincuentes podrían irrumpir en sus hogares para llevarse lo poco o mucho que pueden tener. Esto sin dejar por fuera el riego de denunciar y convertir sus vidas en un peligro mayor ya que los amigos de lo ajeno tienen tentáculos en todas partes, incluso en la policía.

Y acá es donde nos preguntamos: ¿Dónde queda la dignidad de los cuerpos policiales, de los entes responsables de dar seguridad a los habitantes de este país? Un país que se quedó pegado en el odio y la pelea constante de cuotas de poder, donde el individuo cada día está más desprotegidos y abandonado en la miseria tomados por el miedo, este miedo que ha llevado a quedarnos en un estado de apatía y conformismo……

La corrupción se ha posicionado como la primera opción del venezolano, por lo cual debemos trabajar en la reconciliación nacional, como fuente de separar los decentes de quienes no quieren comportarse bien, y en el rescate de los valores, fortaleciendo los principios del desarrollo individual desde cada rincón de nuestro país.

Ese es el norte que nos hemos trazado.