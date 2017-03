Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 24, 2017 7:59 am

“Acción Democrática (AD) fue clave en todos los procesos de lucha política en Venezuela y lo seguirá siendo, gracias al respaldo de los ciudadanos que lo reconocen como el verdadero partido del pueblo”, asegura el diputado de la tolda blanca en la Asamblea Nacional, Freddy Valera, quien pide a los ciudadanos acudir masivamente a los puntos de validación este 25 y 26 de marzo para legitimar la institución.

Recuerda que AD no pertenece solo a los adecos sino que es “un patrimonio histórico de todos los venezolanos, que debemos preservarlo”.

Valera comenta que la relación del pueblo con la tolda blanca está respaldada por una lista de líderes que se identifican con el colectivo y por una colección de obras que comprueban que con AD se vive mejor: “AD sacó a Venezuela de la ruralidad y la llevó a la modernidad, sembró instituciones educativas por todo el país, nacionalizó la industria petrolera, creó la Opep y permitió que toda una generación se formara en las mejores universidades del mundo para que regresaran a trabajar en el desarrollo de Venezuela”.

El legislador afirma que hay razones de sobra para demostrar que los gobiernos adecos han hecho más por este país que los de cualquier otro partido, por eso cuentan con la solvencia necesaria para pedirle al pueblo que abarrote los puntos de validación.

Condiciones maliciosas

Quienes desean validar por Acción Democrática deben ser mayores de 18 años, estar inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP), y acudir a los puntos de validación con su cédula de identidad laminada.

“No importa en qué municipio esté inscrito para votar, puede hacerlo en cualquiera de las máquinas del estado”, aclara Valera.

El CNE colocó 13 máquinas de validación en la entidad, dos en Ciudad Guayana, que están ubicadas en la Plazoleta de El Gallo en San Félix y en la Plaza del Hierro en Puerto Ordaz; dos más en Ciudad Bolívar, en el Mirador Angostura y una en cada Plaza Bolívar del resto de los municipios.

“La distribución de los puntos y las normas del proceso son maquiavélicas, entorpecen la participación del ciudadano y buscan acabar con los partidos políticos, pero debemos demostrar que la voluntad de cambio del pueblo es más fuerte que los obstáculos que pueda establecer el chavismo con sus instituciones parcializadas”.

Se quedarán con las ganas

Desde que el chavismo llegó al poder escogió a AD como su principal enemigo público, haciendo todo lo posible para destruir su legado y acabar con la institución, Valera recuerda que “el muerto prometió freír nuestras cabezas, pero es evidente que le faltó aceite, o le sobraron cabezas”.

Afirma que AD nació para acabar con una dictadura y no habrá totalitarismo capaz de desaparecer al partido: “Chávez no pudo borrar el legado adeco y Maduro tampoco podrá, porque no se lo vamos a permitir”.

Advierte que los adecos se crecen en las circunstancias difíciles y este proceso no será la excepción: “Vamos todos este sábado y domingo a validar con orgullo al único partido que hizo una revolución en Venezuela”.

Nota de prensa