Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 24, 2017 6:50 pm

Después del éxito y de la heroica validación de Voluntad Popular en el Estado Bolívar Marco Carlo Cardozo, dirigente regional del partido afirmó que la salida a la actual crisis que vive el país, obliga al gobierno y al CNE a convocar a elecciones generales.

Nota de prensa

Cree el dirigente de la tolda naranja en Ciudad Bolívar, que las estructuras del partido en todos los municipios en el estado Bolívar, dieron un gran ejemplo se afinan, y obligan el ente rector electoral a convocar a elecciones, ya que no solo están vencidas las autoridades regionales, sino también las municipales.

La escasez de alimentos, el desmesurado aumento del costo de la vida, la inseguridad, y el grave problema de salud, no disminuye, sino que cada día empeora la situación nacional, de allí el temor del régimen de no convocar a elecciones, debido al voto castigo que se generaría de parte de un pueblo que hoy día come en los basureros, agregó.

Para Cardozo, el colmo ha donde se ha llegado es la escasez de combustible que por primera vez afecta a la capital de la República, pero que los guayaneses han vivido desde ya hace bastante tiempo, porque la prioridad del gobierno son los estados centrales y en especial Caracas.

Para finalizar, hizo un llamado a todos los bolivarenses y a los venezolanos en general, para seguir luchando por una salida pacífica a esta grave crisis económica, social y política que vive el país, con un gobierno que se le acabó la gasolina, concluyó.