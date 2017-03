Publicado en: Opinión

17 mil… Mis disculpas a los amigos de Primero Justicia. Por un error de tipeo no escribí que ellos iban a la validación el fin de semana pasado. De verdad juré que lo había escrito pero no fue así. Caí en uno de esos juegos que te hace la mente, que crees que escribiste algo porque lo pensaste pero en realidad no lo escribiste. Por eso es que los columnistas contamos con los editores de texto, pero ajá, el editor no me leyó esta semana por un asunto que sólo él sabe. Mis más sinceras disculpas y con ellas mi felicitación por tan encomiable trabajo de logística y organización política. ¡Los aurinegros lograron 17 mil firmas! 17 mil 351 manifestaciones de voluntad en el Zulia, de las cuales, junto a un equipo de expertos que estuvimos monitoreando el proceso de Maracaibo, estimamos que 70% es militancia dura. Los amarillos, al igual que el resto de los partidos, han mantenido con celo cuánto han crecido en el Zulia a la espera de una oportunidad para demostrarlo, bueno, la oportunidad llegó el pasado fin de semana. En el grupo de análisis que participé, en el que había politólogos, sociólogos, economistas, empresarios y por supuesto, periodistas, un escéptico pensó que la relación era a la inversa, que PJ es el partido que más mueve independientes y que su estructura es sólo 30-40 por ciento de las personas que acudieron a validar. La conclusión es entonces demoledora: PJ es el partido del pueblo, el que está en el corazón de la gente, el que viaja en el ADN de los ciudadanos o el que está de moda; como sea, sólo en el primer día, PJ logró 60% de la meta y a la una del día del domingo 19, en Zulia habían logrado 98% de la meta. PJ había asistido el fin de semana previo a su turno, a la jornada de validación de VPA e instalaron una sala situacional que les permitió sin duda, tomar lo mejor del impecable proceso que hizo VPA y por supuesto, en PJ hay gente muy capaz. En el sitio se notó el trabajo: llevaron a los electores con su “chuleta” ya lista, que constó de los datos elementales requeridos. El testigo los recibía y se los dictaba al operador haciendo el proceso que es automático mucho más rápido. El domingo a las 5 de la tarde, lo único que vi, fue que cerraron el proceso oficialmente y quedaron en cola al menos 400 personas que esperaban se hiciera algo para extenderlo hasta las 7… estaban dispuestos a gritar, protestar, pelear por la defensa de su derecho a validar por la tarjeta aurinegra y recibieron sólo el agradecimiento por la asistencia. De resto, esta validación fue un batacazo. PJ, a la callada, trabaja.

Por cierto… Se me dio por sumar los 13 mil de VPA y los 17 mil de PJ y me dio 30 mil. El grupo de analistas con el que estaba quedó como la iguana, viendo el número que escribí en una servilleta y moviendo la cabeza hacia arriba y abajo. Allí ningún ciudadano fue engañado, todos los que firmaron saben que son militantes de los partidos, no simpatizantes. Interesante, ¿verdad?

Golpe al caprichoso… ¡Ven que el CNE sí sirve! Sí es eficiente y eficaz. Lo que pasa es que nadie puede con él cuando se pone mañoso, pero él no puede con nosotros cuando decimos participar.

El Tuit… @Puzkas “Ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular logaron cuota de 0,5% en Lara. Si lo consiguió Avanzada Progresista al CNE habilitar más máquinas”. ¡12 más máquinas más en realidad! Acá es cuando yo digo que el CNE es mañoso.

Qué alegría… la que me dio cuando vi a Romer Rubio de regreso al ruedo político en la validación de su partido, pero más alegría me dio cuando anunció que no le debe nada a la justicia venezolana. Este es un joven de esas promesas en la política. Yo recuerdo sus inicios como dirigente, llegaba la redacción de La Verdad rojo como un tomate y sudado de caminar a pleno sol y andar en busito. Es un chamo sano y bueno, de esos que cualquier partido les gustaría tener. Mi abrazo para ti hermano Romer y bendito Dios y María Chiquinquirá por tu retorno.

En la AN el martes… Recibo mensaje de un gran pájaro que voló por el Palacio Legislativo que me indica que este martes hubo un “ataja perros” entre los representantes de los partidos de oposición que hacen vida en la AN y los jefes de las fracciones parlamentarias en una reunión previa al acuerdo de respaldo a la activación de la Carta Democrática que solicitó Almagro para Venezuela. “Pájara, ¿a qué no sabes quién está poniendo trabas al acuerdo unitario?”. La respuesta fue automática: ¡UNT! “Así es, aquí están Enrique Márquez y Stalin González poniendo trabas al acuerdo unitario”. Me quedé con la boca abierta. El pájaro me decía “¡Ujum! Para que usted vea señora, esto está aquí fuerte”.

Al final se aprobó el acuerdo… Por las redes viajó una noticia y por los medios. El pleno de la AN le dijo sí a la activación de la Carta y bueno, González declaró antes de esto su apoyo a la moción internacional en beneficio de la población venezolana. Paralelo a esto, viajó la posición de Manuel Rosales que señala que con qué sustento constitucional Almagro pide elecciones generales en el país. Estas son las cosas que lo ponen a pensar a uno del rol que ejerce Un Nuevo Tiempo en el juego de poder vigente.

Lo dijo… Tal y como lo anunciamos la semana pasada en esta columna, habrá elecciones este año. Así lo afirmó Socorro Hernández, rectora del CNE. “Sí habrá elecciones este año”, fueron sus palabras. ¿Cuándo? Se estima que en noviembre pero oficialmente no se ha dicho nada.

Tres proyectos… Ahora sí, Leopoldo candidato a la Presidencia aunque esté preso. Capriles candidato a la Presidencia por PJ. Ramos, candidato a la Presidencia por AD y así se van asomando todos, poco a poco.

Ojo… ¿Será por esto que Luís Vicente León también dijo que no ve cambio político a corto plazo?

Necesitamos primarias… estoy totalmente de acuerdo con el principio de algunos miembros de la oposición, aquí debe haber primarias. Hay que poner orden y sólo lo hace un jefe político verdadero.

¡Prendan la luz!… para que vean el camino, salvo que ellos sepan algo que nosotros no, ya tenemos una variopinta oferta de candidatos presidenciales cuando la canasta básica toca los 670mil bolívares y el mercado está altamente desabastecido de medicinas de todo tipo, de alimentos infantiles y pare usted de contar. Salen los candidatos ¿y las soluciones? Por favor, que alguien prenda la luz, a ver si esta gente ve el camino. ¿O es que la luz la necesitamos nosotros porque el camino sí lo ven ellos y nosotros no? Hay que tener cuidado, porque una cosa es que estemos respaldando a los partidos para que no desaparezcan y otra muy distinta que no nos demos cuenta que algunos sólo quieren quitar a los que están para sentarse ellos y ser ellos ahora, dejándonos a nosotros como estamos. ¡Los venezolanos ya no somos tontos!

Retrato del país que tenemos… pocas veces comento mis conversaciones con funcionarios públicos. Hablar con ellos suelo que sea sólo para mi consumo en el más estricto respeto y resguardo a sus identidades y por supuesto, para no lesionar el vínculo de confianza. Pero la historia que me contó un Guardia Nacional destacado en Falcón, me ha hecho reír toda la semana y quiero compartirla con ustedes porque más allá de lo divertido, refleja el país tenemos. El funcionario junto a su equipo de guardia en la zona conocida como El Vínculo, se encontraba realizando una inspección de rutina, ¡una ronda pues! “Atrapamos a un grupo de gente que vende gasolina ilegalmente, vimos al grupo, dimos la voz de alto, los más capaces salieron corriendo y no los pudimos agarrar pero atrapamos un buen grupo y empezamos de inmediato a hacer la inspección. En el tumulto de gente diviso a una mujer chiquita, menuda que estaba de espalda, cuando volteó era una viejita que tenía arrugado hasta el pelo. Me quedé impactado y le dije “¡Abuela! ¿Qué está haciendo?”

Anciana: _ ¡Buscando los cobres mijo, porque la vaina está muy jodía!

Guardia: ¿Y qué lleva allí?

Anciana: _ ¡¡¡Dos pimpinitas de gasolina mi amor!!!

Guardia: ¿Y cuánto te van a dar por eso?

Anciana: _ ¡200 dólares!

Guardia: ¡Abuela por Dios! ¡Váyase abuela, yo no la he visto, no he visto nada, váyase, váyase!

Reventada de la risa, mi amigo Guardia Nacional me decía que la señora que no es su abuela de verdad sino que le dijo así por su vejentud, tiene según su cédula de identidad 90 años. “La tenías que ver agarrando las dos pimpinas de gasolina y echándose a correr. Los compañeros me miraban la cara y yo no sabía ni qué hacer ni qué decir”. Este evento, refleja muchas cosas: la primera, es la nobleza y sencillez que hay en nuestra gente. Los venezolanos tenemos un gran corazón y con esto me refiero al Guardia. Lo segundo es que en este país un anciano sin fortuna no tiene derecho a una vejez digna. Debe trabajar o generar ingresos cómo sea y el contrabando es un espacio. Mi amigo Guardia en su relato, narró cómo le brillaban los ojos a la viejita que en su propia boca “tiene arrugas hasta en el pelo” cuando le dijo que por vender las dos pimpinas iba a recibir “200 dólares”; 100 dólares por cada una. Poniendo el dólar a tres mil, la señora corría con 600 mil bolívares en las dos manos. Jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja, perdónenme, pero no puedo más que reír y reír y reír porque hasta yo correría con las dos pimpinas jajajajajaja jajajajaaja. Lo tercero que veo es que urge devolverle el valor a la moneda de circulación nacional, eso puede ser igualar el bolívar con el dólar o sencillamente llevar los ingresos mínimos a unos 800 mil bolívares mensuales o más, estableciendo una serie de condiciones, de contexto que permita que los venezolanos vivamos de nuestro trabajo honesto y no de actividades ilícitas porque realmente señores, por el camino que vamos en muy poco tiempo nos dejarán sin país para nadie. En esto debería estar la clase política, no en asomar la cabeza para decir que son candidatos a nada. Por favor, prenda la luz, no es diciembre, pero prenda la luz. Que alguien alumbre el camino. Aquí los problemas no se solucionan con uno o varios candidatos, se solucionan con un programa de trabajo para la recuperación de la economía que nadie ha puesto sobre la mesa y con una recuperación de la confianza en la que nadie está trabajando.

La clave: Pan y circo. Mucho circo y menos pan. El Gobierno de esto sabe. Tienen un post doctorado en el asunto, por eso Gobierno y con esta oposición como que no salen del poder.

Gasolina… “echen gasolina”, dice un mensaje de un pana de Pdvsa.

En UNT… Hay cambios en el equipo de medios del partido Un Nuevo Tiempo. Mi colega Miguel Ángel Román, me cuentan que renunció a causa “de no llevarle el ritmo al jefe” Manuel. Resulta que en varios actos comunicativos de público abierto, se dieron ciertos detalles que “al jefe” no le gustaron y por los que mi colega no pudo responder, como por ejemplo, en el evento del Palacio de Eventos en el que Rosales nunca supo cuando salió en vivo por las televisoras regionales, por lo que hablaba y hablaba y hablaba y no precisaba el mensaje central para que saliera en la transmisión. Según me cuentan, Román no aceptó algunas limitaciones. “Con él si te equivocas lo mejor es admitirlo y corregir los errores, no dar excusas”, me dijo mi pájaro cantor. La renuncia de Miguel se dio en buenos términos y esto es muy positivo, pero más positivo veo el nombramiento de Junior Acosta como jefe de prensa, quien regresa a su casa. Acosta es un excelente profesional de la comunicación y ha sabido llevar muy bien el manejo comunicacional de UNT cuando fue su jefe en el pasado. Me dicen los pájaros del partido de la casita que se posan en el palo de mango que está frente a la sede de Las Mercedes, que el regreso de Acosta es una petición expresa y orden directa de Rosales por lo que sólo con él hay que entenderse. También me dijeron que Acosta tiene como primera misión montar en el San Benito a UNT de cara al proceso de validación. Este muchacho, no sólo ha demostrado lealtad a los Rosales sino amor y pasión por su partido, además de un muy alto profesionalismo al momento de tratar con los colegas que hacemos nuestro trabajo. Da gusto ver que por lo menos y por un tiempo, UNT comienza a retomar los aciertos, porque sin duda con Acosta, se anotan un buen punto.

Por cierto… la decisión tiene muy molestas a un grupo de damas muy pesadas en el partido, y a un grupo de caballeros también, que no les ha quedado de otra que tragar grueso porque la designación de Acosta es “una orden de Manuel”. ¡Junior, cuídate hermano!

¿Dónde estará?… Carlos Faría… en qué andará.

En crecimiento… el equipo de medios y comunicación de Rosales crece. Esta vez integran expertos de muy alto nivel al grupo de trabajo. Entre las recomendaciones que Rosales está dispuesto a acatar están las de discurso y las de relacionamiento con los medios regionales. Aunque Rosales es más lo que tiene que explicar y son muchas las preguntas que debería responder, busca armar su equipo de puro doble A. Rosales tiene el mayor de los retos si quiere recuperar el nivel de poder al que se acostumbró: primero… Rosales no tiene gestión y la que hay disponible que le hace referencia directa que es la gestión municipal ha sido muy mala. Esto lo pone a trabajar en la calle 100 por ciento político, prácticamente a empezar desde cero con más de 60 años encima y con una calle no se parece en nada a las calles que dejó. Segundo… los electores de hoy día y que son influyentes en sus electores superiores, es decir, la generación de los 18 años en adelante, cuando Rosales era Rosales tenían 10 años más o menos. Esto lo pone a sostener cualquier campaña que emprenda de sus glorias pasadas. Esto le puede dar resultado, tal vez con algunos cincuentones y cuarentones pero con los treintones y veinteañeros no. Esta gente tiene un pensamiento crítico producto de la realidad que han tenido que vivir y la que está viviendo que no la cambia volver al pasado en un videíto por muy bonito que haya sido. Tercero… Rosales tiene que contestar preguntas incómodas y punto. Mientras más se tarde en contestar más se refuerza la tesis de su colaboracionismo con el Gobierno y si las respuestas que da a las preguntas incómodas no son las correctas, por favor alguien que le busque una pala. Aquí es donde la majestad de la gente que sabe debe ser puesta en primer lugar. Se debe dejar asesorar. No puede seguir diciendo lo que le dé la gana sólo porque él es Manuel Rosales. Eso ya no lo compra nadie, bueno si, sus enemigos políticos y que barato lo compran y cuánto provecho le sacan. Cuatro… lo que sí debe hacer es meter en cintura a tooooodoooo su partido. Tarea nada sencilla pero ajá, alguien lo tiene que hacer. Tanto en el Zulia como en Caracas. Quinto… Sexto… Séptimo… Octavo… y así, creo que hay más de una docena de vainas que tiene hacer UNT si quiere volver a ser lo que fue, porque nada más y nada menos que los partidos PJ y VPA crecieron y echaron cuerpo.

La buena noticia… Se abre en nuestra sociedad un espacio para la discusión de ideas y las propuestas. La Fundación Humanismo y Progreso que preside Carlos Alaimo, realiza un ciclo de foros ciudadanos de participación y diálogo en el Colegio de Médicos, para la disertación de los problemas medulares que atraviesan los venezolanos. El primer análisis trató sobre el rol de la sociedad civil en la salida de la crisis política. Mis vecinos, los Lara, participaron y me contaron que quedaron encantados con los panelistas, la doctora Ruth Guerrero y el doctor Luís Salamanca y se anotaron en el segundo foro de la Fundación que abordó el tema de la violencia criminal en el país. Con asombro y satisfacción, el señor Lara me dijo: “¡Conocí a Enrique Ochoa Antich!”, uno de los ponentes de este foro junto a Javier Gorriño y Jesús Párraga. Mis vecinos, que buscan espacios para aportar en la solución a la crisis que nos azota y por supuesto, buscan explicaciones a los males que padecemos como sociedad, se anotaron para el tercer foro que Humanismo y Progreso prepara para este próximo 5 de abril y que será sobre Economía. Yo como que voy, porque viene el economista Orlando Ochoa.

Entrega formal… la que hizo Gilberto Gudiño a su cargo de Presidente de la Unión de Comerciantes del Estado Zulia ayer jueves, en un acto que se realizó en la Universidad Rafael Urdaneta. Lo acompañaron nada más y nada menos que Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio y Carlos Larrazabal, el primer vicepresidente de Fedecámaras. El sector comercio agradeció a Gudiño Millán su valor. Durante su gestión que comenzó en 2014 y concluyó en este 2017, la voz del pequeño comerciante, del emprendedor y prestador de servicio tuvo un lugar meritorio y de respeto en la opinión pública y entre los grupos de poder político. Gudiño tomó la bandera de la defensa no sólo del comercio sino del empresariado zuliano y venezolano desde esta noble región. El turno es ahora para la nueva junta directiva de la UCEZ, en la persona del amigo Elio Rivas y Daniel Ortiz, presidente y vicepresidente respectivamente de la Unión. Desde ya mis deseos de gran éxito. Gudiño asomó en su discurso que continuará luchando, trabajando por la Maracaibo que merecemos, el Zulia que podemos tener, la Venezuela que soñamos. Esperemos a ver que trae este talentoso muchacho que ha tenido los arrestos de decir en este acto de entrega: “Si el Libertador se atrevió a gritar “¡Independencia!” con tan sólo 25 años de edad, ¿qué creemos que podemos hacer juntos por nuestro País, por nuestro Estado y por nuestra Ciudad? Llegó la hora de no aceptar más lo que está mal para forjar unidos de una buena vez el país que dejaremos a las próximas generaciones”. ¡Qué promesa!

Un empresario… Para Chile. Sebastián Piñera anunció que será candidato a la Presidencia de su país por tercera vez. El fenómeno avanza en Latinoamérica, el fenómeno de los empresarios en posiciones de poder político. Piñera fue el primer candidato de derecha, después de la caída de Pinochet en Chile en ganar la máxima magistratura. Hoy día, los chilenos no quieren seguir siendo gobernados por el socialismo que representa Bachelet por lo que segura estoy que Piñera está viendo una gran oportunidad, otra vez.

Gracias… El Colegio Nacional de Periodista me honra al seleccionarme entre los galardonados a recibir el “Botón Honor al Mérito” profesional y gremial este próximo 27 de junio 2017, Día del Periodista. Quiero agradecer a la directiva por este reconocimiento a mi labor que es un honor realizar semanalmente como la primera columnista mujer en política y economía, profesional de la Comunicación Social en la región zuliana. Jamás me imaginé recibir tan alta distinción. Reitero que es un honor ser periodista incómoda para la clase política que se cree dueña de mi región. Nada me gusta más porque el buen periodismo no es complaciente. Mil gracias por esta gasolina que me impulsa a seguir con esta hermosa labor con mucha más fuerza en medio de las cruentas adversidades a la Libertad de Expresión en Venezuela.

Este fin de semana… valida Acción Democrática en el Zulia. Mi más sincero deseo de éxito a la tolda blanca.

Bueno amigos… nos leemos la semana que viene.

