Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 24, 2017 4:40 pm

Este viernes, el profesor William Anseume, presidente de la APUSB, volvió a declarar en torno a la supuesta discusión de la III Convención Colectiva de Trabajadores Universitarios y señaló que: “La III CCU no se está discutiendo, eso no pasa de ser un absurdo monólogo del gobierno; si se da un simulacro de diálogo será entre el gobierno y sus fichas universitarias, no más”.

Nota de prensa

“Es que esta discusión debe sostenerse, si nos vamos a los aspectos legales, constitucionales, de buena fe, como establece la OIT y eso no está ocurriendo”. “Como se está llevando a cabo carece de ningún sentido porque la supuesta discusión se elabora no con los partícipes adecuados: trabajadores, patronos y gobierno, en comisión tripartita”. “Ahí no están las autoridades representadas que son los patronos, reconocidas incluso, con esa figura, hasta por el propio gobierno”. “Pero es que tampoco están representados los profesores universitarios; allí no quieren que esté la FAPUV, así como tampoco quieren, desde el gobierno, que estén los otros sindicatos de trabajadores y obreros”.

“Y uno se pregunta -esbozó Anseume-: ¿cuál puede ser el temor para quese establezca una verdadera discusión, amplia, profunda, con la debida participación de FAPUV y otros sectores no sólo de profesores? ¿Qué hay en el fondo de ese impedimento de los derechos humanos de opinión, de libertad de expresión y de Asociación?

“Bueno, la respuesta no puede ser otra que el hecho más que evidente de que no es mucho lo que puede avanzarse sobre lo obtenido en las dos convenciones anteriores. Porque: ¿cómo se avanza en los derechos laborales en un país que cada vez produce menos? ¿Cómo se avanza en un país tan mal conducido que ni siquiera produce la gasolina que a diario se necesita, habiendo sido un notable productor y exportador de petróleo y de combustible otrora? ¿Cómo se avanza en los derechos laborales en un país que fenece de hambre literalmente?” “Es indudable que esta parálisis que ha hecho improductivo al país alcanzó hace tiempo a los universitarios de Venezuela y a todos los trabajadores de la nación. Tenemos la obligación de reaccionar de inmediato ante esta calamidad pública nacional”.

“El gobierno no deja siquiera que entreguemos un simple papel, un reclamo ante la Vicepresidencia de la República exigiendo nuestros derechos a la legítima discusión de nuestro convenio. La respuesta la dan los escudos y los cascos, los rolos de la Guardia Nacional y las armas de los colectivos al margen de la ley, como ocurrió el miércoles pasado. No se puede siquiera llegar libremente a hacer un reclamo en la oficina de un funcionario público, pagado por el Estado, por todos los venezolanos. Le tienen terror a la verdad, a esta verdad: no hay cómo prosperar actualmente en Venezuela”.

“La tercera Convención Colectiva será el bodrio que decida el gobierno en una chistosa farsa de discusión con sus ficha-funcionarios, todos los conocemos, esto si no incorpora definitivamente a la FAPUV, la institución que aglutina a la mayoría de los profesores universitarios de Venezuela y a los demás sindicatos de trabajadores representativos del país”, indicó el presidente de la Asociación de Profesores de la USB.