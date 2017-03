Mar 24, 2017 9:00 pm

Una avioneta se estrelló contra una casa en la ciudad de Marietta, en Georgia (EE.UU.).

Así lo reseñó en su portal web el portal WSB-TV y reseñó Noticias RT.

El impacto causó un incendio en la vivienda. Funcionarios policiales e integrantes de grupos de rescate acudieron al lugar de los hechos.

#BREAKING – This is video from moments after a plane crashed into a home in Cobb County | LIVE UPDATES: https://t.co/zeCdBDOxpg pic.twitter.com/xhPuDZu47Q

— WSB-TV (@wsbtv) 25 de marzo de 2017