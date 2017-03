Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 25, 2017 1:49 pm

En Venezuela ocurre un fenómeno sociolingüístico muy interesante. A diferencia de otros países, la barrera cultural entre miembros de distintas clases sociales es bastante flexible. Así, un joven de 35 años con una carrera universitaria y un trabajo bien remunerado se comunica en el mismo lenguaje con un bombero de una gasolinera; hablando de igual a igual , introduciendo términos como “compadre”, “amigo” ó “primo” para dirigirse al gasolinero y viceversa. En México o en Colombia esta situación sería prácticamente imposible por la marcada distancia social.

Tenemos 2 niveles de autoridad el tú y el usted mientras que en Corea por ejemplo existen 6 niveles (lo cual debe ser una locura protocolar). En todas partes menos en la región de los Andes solemos tutearnos.

Sabemos que el lenguaje está vivo y al final todo va evolucionando pero creo que en el lenguaje del venezolano hay una chispa extra, una sazón que lo lleva un paso más allá. Nos encanta conjugar palabras e introducir hipérboles. Para nosotros no es suficiente decir coño como expresión sino que decimos que alguien recibió una coñaza o una rolo de coñaza.

En España la palabra culo es simplemente eso, un culo, sin acepciones ofensivas o metafóricas. Pero

en Venezuela es distinto, he reunido 63 significados, expresiones o derivados de la palabra culo que sólo un venezolano podría entender.

No se trata de lenguaje formal sino de lenguaje de calle, de día a día. Muchas de ellas son machistas y de contenido sexual que no se utilizan todo el tiempo (o no deberían) pero todos las entendemos:

Estoy vuelto un culo = Estoy en una situación muy complicada



Me dieron una patada por el culo = Me botaron de algún lugar o de alguna relación.



Un culo = Mujer que se conoció una noche.



Un culito = Mujer con la que se sale a veces.



EL culo = Mujer muy sensual.



Su culo = Antes de convertirse en novia formal una mujer puede ser el culo de alguien.



Métetelo por el culo = Aléjalo de mí, no quiero saber más de ese objeto.



Me sabe a culo = Me importa poco.



Me caí de culo = Me sorprendí



Cara de culo = Persona molesta o con mala cara.