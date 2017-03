Publicado en: Entretenimiento, Titulares

El pasado 26 de enero, el actor sufrió un ataque al corazón.«Le metí una paliza importante a la patata en los últimos 37 años. Crucé el Atlántico siete veces en un año, era adicto al trabajo. Pero ahora me encuentro muy bien y con ganas de volver», confesaba en durante la rueda de prensa previa a la gala de Clausura, reseñó ABC.es.

Las alarmas se dispararon cuando varios medios alemanes y suizos publicaron que estaba ingresado en la Clinique Genolier de Ginebra (Suiza) por problemas cardíacos. Sin embargo, fuentes cercanas al intérprete insistieron en que se trataba solo de «una puesta a punto». «Se encuentra mejor que nunca», sentenciaban. Y era verdad. Sin embargo, habían intentado obviar lo que sucedía el pasado mes de enero cuando el actor sufrió un «dolor agónico en el pecho» que le obligó a ingresar de urgencia y permanecer en observación durante un día en el hospital St. Peter, en el condado de Surrey, Inglaterra. Banderas se apresuró a decir que había sido un susto: «Ha sido un episodio sin importancia».

Sin embargo, esta mañana, antes de recoger la Biznaga de Oro Honorífica, lo desmentía: «Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero. Ha sido un ataque benigno que no ha ido a más y ahora mismo estoy en periodo de recuperación», confesaba Banderas. «Es algo que le pasa todos los días a mucha gente. No quería que a esto se le diese más importancia que al resto», añadía.

«Ahora que me ha pasado todo lo que me ha pasado, me planteo las cosas de otra forma», comentaba durante la rueda de prensa. Puede que veamos a Antonio Banderas de vuelta por Málaga y más volcado aún con su ciudad natal y la cultura de la misma.