Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 25, 2017 1:00 pm

Este sábado la encargada de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Helen Fernández denunció que sufrió un atentado ¨por veinte personas, presuntamente colectivos¨.

“Me interceptaron el carro, sufrí un atentado, porque me bajaron de la camioneta, me subieron junto con la muchacha que me acompañaba a una montaña, estaban muy armados” indicó Helen Fernández.

El hecho ocurrió en una de sus actividades rutinarias en las comunidades donde realizaba entrega de recursos y tanques de agua, también compartía con las comunidades y escuchaba las necesidades de los habitantes.

“Mi mensaje es de fuerza y fe, mi mensaje a los caraqueños es que tenemos que avanzar a construir una mejor civilización” destacó Fernández.

Escuche las declaraciones acá

(1/3) Hoy en Casalta III junto al equipo de AMC y la Alcaldesa (E) @justiciasocial fuimos objeto de la persecusión de colectivos armados pic.twitter.com/adFqcDvPx0 — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 25 de marzo de 2017





El pdte de @AMCFuncome @ASANCHEZ17 también fue víctima de la de los colectivos armados. Denuncia que fue amenazado de muerte. pic.twitter.com/7IUsyUlCY5 — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 25 de marzo de 2017

Alcaldesa Metropolitana encargada Helen Fernández fue víctima de agresiones, robos y disparos de colectivos en Casalta 3 #25M pic.twitter.com/lGYjmu4hmc — Alexandra C. Lugo (@lugoalexa) 25 de marzo de 2017