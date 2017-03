Publicado en: Opinión

Mar 25, 2017 6:56 pm

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

Sin embargo en Venezuela hay un creciente deterioro en el manejo del agua y el saneamiento que se expresa en una terrible escasez del vital líquido y el abandono casi total del tratamiento de las aguas servidas.

A todas luces constituye este hecho una violación de los derechos humanos, más si se toma en cuenta que el agua como lo asienta la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas es esencial para la realización de todos los derechos humanos.

Presentar el tema de la escasez luce inoficioso pues todos lo padecemos en nuestra vida diaria, salvo los privilegiados que tienen el control de los servicios de agua en Venezuela y hasta el reparto cívico militar de los camiones cisterna que constituyen el bachaqueo acuífero. Llama poderosamente la atención que ante esta reiterada y vulgar violación a un derecho humano fundamental la DEFENSORIA DEL PUEBLO y su flamante titular Tarek William Saab, el poeta, que tantas veces aparece en los medios y pontifica “sobre la relatividad de los derechos humanos”., no haya ocupado su precioso tiempo en esta situación que nos afecta a todos los venezolanos.

Es necesario afirmar no se ocupa el DEFENSOR DEL PUEBLO de ese tema por dos razones fundamentales :la primera, el servicio está absolutamente en manos del gobierno y durante 18 años lejos de mejorar ha empeorado en términos que claman a los ojos de Dios pues hasta transeúntes han perecido en las mortales trampas de los alcantarillados.; y en segundo término porque el gobierno puso el manejo de los asuntos del agua en un aparato político denominado las mesas técnicas de agua en número de 8109 en todo el país y con dinero de la nación ,manejan el estratégico tema del agua, es decir el PSUV se empodero del agua y ha provocado la terrible crisis que hoy padecemos todos. En estos 18 años, no se ha hecho una represa, un embalse, no se ha terminado un acueducto, pero se derrocho dinero a manos llenas y se le ha confiado a los revolucionarios de las mesas técnicas del agua, en las cuales es más importante la historia del “comandante eterno”, a que la gente pueda siquiera tomar agua o limpiar sus casas.

No puede el DEFENSOR DEL PUEBLO, tratar el tema de ese derecho humano porque el “cuento de la guerra del agua” no se lo cree nadie, ni los militantes del PSUV,que conocen muy bien como ellos han desordenado y mal manejado el recurso hídrico. Todo el control del agua lo tienen el gobierno y el PSUV. Responsables directos de la crisis y de la situación de salud que han generado, con las hogares llenas de botellones,grrafones, pimpinas, pipas, totumas como en malhadada intervención sugirió el eterno que debíamos volver a bañarnos y preparar alimentos en la Venezuela potencia. que constituyen el mayor criadero de los mosquitos transmisores de dengue ,zika y chikungunya. .

Capítulo aparte merece la consideración del tema del agua en cada estado del país, por ejemplo en Falcón el extinto presidente Chávez aseguro que más nunca Falcón sería una tierra sedienta y trajeron unos “chinos muy sabios” mejores que los Falconianos e inventaron una charada china de que habría un acueducto bolivariano, del cual se sedimento su represa en Maticora y luego en abril del 2015 vino a Falcón el “hijo de Chávez” y entrego recursos para la solución definitiva del problema pero los gastaron y para nada ha mejorado la situación del agua en Falcón tierra sedienta, a pesar de lo dicho por Chávez, cuya memoria no honran sino que hacen demagogia con ella y reflejan una gran falta de sensibilidad ante el sufrimiento humano.

Por normas constitucionales y legales le corresponde a la DEFENSORIA DEL PUEBLO, conocer de estas violaciones al derecho humano del agua, pero en este asunto es claro que no lo hará, en la violación están involucrados directamente ,el Presidente @NicolasMaduro, todos los gobernadores del gobierno hasta el mismo defensor cuando fue gobernador de Anzoátegui del PSUV ,las empresas del agua, todas gubernamentales ,los actores cívico militares en el reparto del agua en cisternas y también 8109 mesas técnicas de agua que se corresponden con el activismo del PSUV.

En la semana que culmina se celebró el día del agua y el de la poesía, puesto Tarek William Saab a escoger de que ocuparse entre defender al pueblo o lanzar comentarios para parecer poeta, prefirió guardar silencio ante la violación del derecho humano al agua y dársela de poeta ¿Cómo si la poesía por humana no se viera afectada por la persistente violación al derecho humano del agua! Esperemos pues, la literatura que ensalce las violaciones a los derechos humanos, tiene la palabra el defensor del pueblo. Quizás produzca en su inspiración el soneto a la sed popular y revolucionaria y a la falta de higiene, ¡Tarek solo hace odas al pueblo venezolano!

José Amalio Graterol Jatar