Mar 25, 2017

Existen personas que tienen la capacidad de afectarnos más que cualquier otro factor en el mundo. Algunas son imprevisibles y hasta apasionantes, pero otras son, literalmente, tóxicas. Si quieres vivir la vida de la mejor manera posible, es sencillo: rodéate de las personas que te aporten sentimientos y emociones positivas y aléjate de aquellas que suelen hacerte sentir mal cada vez que te las encuentras.

La gente mentalmente fuerte sabe y entiende la importancia e influencia que unas personas tienen sobre otras, y lo usan a su favor. Cuando se trata de evitar el daño, el secreto está en anticiparse y evitar a aquellas personas que son lo peor de lo peor.

1. Los que sólo quieren llamar la atención

Son las personas que sienten la necesidad de estar presumiendo y siempre tratan de demostrar su valía (lamentablemente para ellos, esta es la forma en que sabes que tienen poco valor). Tratar de hacer que otras personas te envidien es una pérdida de tiempo, a menos que estés intentando sentirte mejor a expensas de otros.

2. El tonto

Y no estamos hablando del “tonto” que no puede evitar serlo, sino más bien del tipo de tonto que es el resultado de un inmenso ego e ignorancia voluntaria.

Por ejemplo, la mayoría de nosotros conocemos al menos una o dos personas que continuamente toman malas decisiones y no aprenden de los errores que han cometido a lo largo de su vida.

3. El oportunista

El ejemplo es ese amigo que siempre tenía poco dinero y por lo tanto, cuando le ofrecían ayuda, siempre estaba dispuesto a aceptarla. No quiere decir que cuando un amigo se encuentra en un momento difícil no lo ayudemos, el problema es que la persona se acomode con esta situación y no haga ningún esfuerzo para mejorar su situación económica.

4. El flojo

La pereza es una enfermedad, una que es altamente contagiosa. La gente floja hace que otras personas también lo sean. Cuanto más tiempo pases cerca de las personas que no hacen nada, menos vas a sentir la necesidad de tú hacer algo y podrás observar cómo tu productividad y tu disfrute general de la vida se va en picada.

5. Las personas con mentalidad “YOLO”

El entender que sólo se vive una vez en la vida debe hacer que la pongas en perspectiva, no que tengas que hacer cuanta estupidez se te ocurra.

En realidad el origen del término YOLO proviene de la frase “You Only Live Once” (Sólo se vive una vez), y se refiere a usar tu tiempo haciendo algo significativo, con un propósito.

6. Los habladores

Son aquellas personas que hablan mucho y hacen poco. Una persona con mentalidad fuerte no se molesta en hablar porque sus actos lo dicen todo por sí mismos. Los habladores no tienen más que las palabras vacías que se pasan diciendo.

7. Los que constantemente están deprimidos

No me refiero a aquellas personas que en verdad tienen un problema mental, sino a los que actúan como si lo tuvieran. Personas que siempre están intentando causar lástima por lo mal que se sienten con ellas mismas, que se quejan sobre lo difícil que es su vida y cómo la mala suerte siempre las persigue.

Si tu vida apesta, ¿adivina qué? En su mayoría, es sólo tu culpa.

No mantengas a estas personas cerca de tu vida a menos que quieras volverte miserable como ellas.

8. Los que se quedan en su zona de confort

Todos aquellos que te encuentras y conoces en tu vida son compañeros en tu viaje, aunque sólo sea por unos segundos. Aquellos que mantienes a tu alrededor más tiempo terminan influyendo en tu vida más de lo que piensas. Si lo que quieres es salir de tu zona de confort, entonces no te juntes con aquellos que no están dispuestos a dejar la suya.

9. Los que no sueñan

Las personas que no sueñan, no viven. La vida se trata de creer que las cosas siempre pueden mejorar. No sólo para ti, sino en general. Lo que hace que las personas tengan una condición más humana es soñar, y esperar que los cambios siempre sean para bien.

Los que no sueñan tampoco te permitirán soñar a ti, y harán todo lo posible por demostrar que tus sueños sólo son eso: sueños.

10. Los que no creen

Los que no creen en sí mismos no logran nada en la vida. Son los fracasados. Los que están ahí pero no influyen en el mundo, que van con la corriente y nunca hacen el intento por tener éxito.

Definitivamente, no confíes en estas personas cuando necesites apoyo. Si no creen en sí mismas, ten por seguro que mucho menos creerán en ti.

