Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 25, 2017 9:09 am

Un caso de violación de una menor cerca de Washington DC, se colocó esta semana en los reflectores de manera inusual, al ser los presuntos autores dos adolescentes hispanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos.

En tiempos normales un asunto así no habría llamado la atención de la prensa nacional, pero cayó justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no deja de denunciar una frontera porosa, que los inmigrantes aumentan la criminalidad y que el gobierno no ha dado prioridad a los estadounidenses.

José Montaño, de 17 años, y Henry Sánchez Millán, de 18, fueron acusados de haber agredido sexualmente a una colegiala de 14 años en los baños de su escuela, durante el horario de clases. Los jóvenes fueron inculpados de violación y encarcelados, a la espera de ser juzgados.

Los hechos ocurrieron el 16 de marzo en una escuela pública de Rockville, en el condado de Montgomery, en el estado de Maryland, cerca de Washington. Una zona muy demócrata en donde el 76% votó por Hillary Clinton.

Algunos datos sobre Sánchez Millán, el mayor de los dos presuntos atacantes, fueron difundidos.

Originario de Guatemala, el joven cruzó en 2016 el Río Grande, que separa la frontera de México con Texas, donde fue detenido por la patrulla fronteriza.

Después de unos días obtuvo la autorización para reunirse con su padre, que residía en Maryland, a la espera de comparecer antes un juez de migración.

Dicha audiencia aún no ha sido fijada y se encuentra atascada en los tribunales: más de medio millón de expedientes de inmigración estarían en espera en Estados Unidos, donde viven 11 millones de indocumentados.

– Xenofobia, distorsión –

De manera inesperada, la violación de Rockville reactivó el debate nacional sobre la inmigración, sazonado con una cantidad de comentarios xenófobos en las redes sociales.

¿Cómo residentes ilegales que no hablan inglés pueden estar en una escuela pública, en contacto con alumnos mucho más jóvenes que ellos? se preguntaron republicanos electos.

Fox News, la cadena de televisión preferida de los conservadores, dedicó una larga cobertura al asunto y describió la violación con todo detalle, haciendo una relación con las llamadas ciudades “santuario”, cuyas autoridades buscan proteger a los habitantes que carecen de documentos.

El asunto realmente tomó una dimensión nacional el martes, cuando el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se explayó sobre el crimen calificándolo de “chocante, preocupante, horrible”.

“Estas tragedias explican especialmente porqué el presidente considera tan importante la lucha contra la inmigración ilegal”, afirmó.

Rockville debería “revisar su política”, agregó aludiendo a la ley de Maryland según la cual todos los jóvenes de 5 a 21 años tienen derecho a la enseñanza pública, sin importar su estatus ilegal.

El gobierno fue acusado de realizar una maniobra de distorsión política alrededor de José Montaño, que sería originario de El Salvador, y de Henry Sánchez Millán, y según su abogado pueden declararse no culpables.

Donald Trump hace con frecuencia una relación entre la inmigración y el aumento de la criminalidad en Estados Unidos, aunque no hay ningún estudio serio que pruebe este vínculo.

Desde su discurso del 16 de junio de 2015, cuando anunció que se lanzaba a la campaña presidencial, Trump estigmatizó a los “violadores” enviados por México, y reiteró sus ataques contra los inmigrantes latinos, a los que calificó de “bad hombres”.

La polémica se agravó cuando el gobernador republicano de Maryland pidió a las autoridades del condado de Montgomery “cooperar plenamente” con la investigación.



– “Totalmente indecente” –

Jack Smith, superintendente de las escuelas públicas del condado, estimó “completamente indecente sugerir que nos neguemos a ofrecer educación a un joven de 14, 16 o 18 años como consecuencia del trágico evento” de Rockville.

Defendió asimismo inscribir estudiantes de 17 o 18 años en tercer grado si así lo requiere su nivel de escolarización.

La secretaria de Educación, Betsy DeVos, intentó calmar el asunto trasladándose el jueves a una escuela de Maryland. Controvertida por promover la privatización de la enseñanza, DeVos fue recibida por manifestantes.

En una coincidencia de calendario, la oficina de estadísticas judiciales publicó este jueves un balance del periodo 2013-2014.

“Estas estadísticas revelan claramente que los delitos relacionados con la inmigración a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México se llevan gran parte de los recursos de las fuerzas del orden federales y que debemos aplicar las leyes migratorias de forma consistente para prevenir futuros delitos”, comentó Sarah Isgur Flores, portavoz del Departamento de Justicia.

AFP