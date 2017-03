Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 26, 2017 10:27 am

Antonieta de López, madre del preso político y dirigente fundamental de Voluntad Popular, Leopoldo López, validó hoy domingo, por el partido Acción Democrática.

Por lapatilla.com

“Estoy hoy acá porque me lo pidió mi hijo Leopoldo. Yo no pude validar por mi partido Voluntad Popular porque me fué imposible asistir…. dentro de este proceso de validación de los partidos no debe quedar ningún venezolano demócrata sin validar… la unidad requiere de gestos, de hechos… por eso hoy valido por Acción Democrática”

López, portando una franela naranja de Voluntad Popular, asistió acompañada entre otros, por el diputado Juan Andrés Mejías y por Roberto Marrero. Fueron recibidos por Henry Ramos Allup y su esposa en el centro de validación ubicado en la Plaza Bolívar de Chacao.