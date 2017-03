Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 26, 2017 12:05 pm

El Coordinador Nacional de la Comisión Nacional de Legitimación de Copei, Enrique Mendoza, informó al país que el partido político se ha enfrentado a excesos de irregularidades durante el proceso de validación que se lleva a cabo este fin de semana, propiciados por aliados internos y externos de la tolda verde apoyado por factores del Gobierno que buscan proteger intereses personales y no les importa acabar con 71 años de historia democrática en Venezuela.

Nota de prensa

Mendoza aseguró que pese a que el pasado 16 de marzo del año en curso y cumpliendo con lo señalado en el artículo 199 del reglamento de Procesos Electorales, le fue enviada una solicitud al Consejo Nacional Electoral donde se pidió cambio de fecha (7 y 8 de abril) para que la tolda verde lograra llevar a cabo su proceso de validación sin necesidad de generar competencia con otras organizaciones políticas fijadas para este fin de semana que concluye hoy. “La respuesta del Poder Electoral fue el silencio, aunque si le dio respuesta y favorable a la misma petición que hiciera los compañeros de Primero Justicia el 1 de marzo”.

De la misma manera indicó: “como si ya eso no fuera suficiente, el 98 por cierto de la estructura copeyana nacional que se encuentra en la calle en este momento, fue blanco de ataque, debido a campañas que buscaron confundir y desacreditar el proceso, tenemos identificados a los autores principales de tal daño que serán denunciados en su debido momento, ya que están avalando las jugadas del régimen, dejando claro que con los mensajes que han enviado para confundir a la gente al decirles que Copei no validaría este fin de semana son tan responsables como el mismo Gobierno de buscar y ejecutar cualquier acción que asesine la democracia en nuestro país”.

Enrique Mendoza llamó a los militantes de la tolda verde a participar en el proceso convocado por el Poder Electoral, pese a que no atendió su petición “como siempre lo hemos hecho, no es momento de personalismos, Venezuela requiere del esfuerzo y aporte de cada uno, no podemos entregar el país sin luchar y defenderlo. La historia lo ha reseñado y aunque traten de borrarlo, Copei siempre levantará la bandera por la libertad, la democracia, de la mano del pueblo”.