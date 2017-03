Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 26, 2017 4:30 pm

El Coordinador Nacional de la Comisión Nacional de Legitimación de Copei, Enrique Mendoza, valido este domingo en horas de la tarde desde Petare, donde compartió con venezolanos que desde tempranas hhoras de la mañana hicieron cola para ejercer su derecho.

Entre los presente Mendoza saludó al nieto del desaparecido ex presidente Carlos Andrés Pérez.

Enrique Mendoza llamó a los militantes de la tolda verde a participar en el proceso convocado por el Poder Electoral, pese a que no atendió su petición “como siempre lo hemos hecho, no es momento de personalismos, Venezuela requiere del esfuerzo y aporte de cada uno, no podemos entregar el país sin luchar y defenderlo.

