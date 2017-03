Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 26, 2017 3:45 pm

Con motivo del proceso de validación del partido Acción Democrática que inició el día de ayer y continúa hoy, 26 de marzo, el diputado Henry Ramos Allup aseveró que la organización política ya validó en varios estados del país según cifras internas, al mismo tiempo que agradeció a Antonieta de López, madre del preso político Leopoldo López, quien se presentó en horas de la mañana en Chacao para apoyar con su firma a la tolda blanca.

Nota de prensa

“Cuánto sentido de la Unidad tenemos que estamos entendiendo que es imposible salir de este atolladero sino es en unidad; pero unidad no solamente de actuación sino unidad afectiva que es lo más importante. Antonieta en su momento no pudo validar por Voluntad Popular, pero viene por ayudarnos. No es que sea militante de Acción Democrática, sino como un gesto de solidaridad con nosotros y lo que es más importante como un gesto de respaldo a la actitud heroica que ha tenido Leopoldo López en esta etapa trágica que está viviendo la historia de Venezuela”, dijo Ramos.

Agregó el dirigente opositor que para la militancia adeca es orgullo recibir respaldo de otras organizaciones políticas. “Hemos tenido un resultado excelente y para nosotros nuestro agradecimiento a las organizaciones políticas que nos han echado una mano. Nos importa validar, si sacamos unos cuantos validantes más que otros partidos eso lo mismo, es el mismo fuero democrático. Lo importante es validar, que permanezcamos juntos y tengamos por delante los mismos objetivos”.

Asimismo, resaltó que como la madre de López, “miles de venezolanos se han manifestado en diferentes puntos de validación a escala nacional para apoyar de manera espontánea al partido que es patrimonio de los venezolanos”:

“El panorama es muy bueno en todo el país, afortunadamente. Ninguno de nosotros hubiera podido validar si la gente no nos acompañara, uno puede dirigir ciertos operativos logísticos para trasladar dirigentes por aquí y por allá, pero la gente que está apoyando a los partidos es gente espontánea que está dirigiendo su simpatía a favor de la democracia venezolana que quiere que se restablezca. La gente ve la en la validación de los partidos la oportunidad de recuperar la democracia en Venezuela que, como todos sabemos, ha desaparecido”.

En este aspecto, dio a conocer que Acción Democrática ya validó en varios estados el país “hace rato” y que en algunos estados como Nueva Esparta, por ejemplo, “hasta ahora en la mañana acabamos de validar porque teníamos un problema de transmisión pero ya estábamos cerca de la meta. Poco a poco, partido tras partido, está logrando el propósito de valida. Si nuestros partidos son fuertes y si tienen una actitud verdaderamente firme ante esta tragedia que estamos viviendo, seguramente lograremos obtener nuestro propósito”