El Gobierno de Rajoy acaba de nombrar embajador a este sevillano que formó parte del comité organizador de la Expo 92, publica ABC de España

Por MARÍA JESÚS PEREIRA / Sevilla

El Gobierno de Rajoy le ha nombrado embajador de España en Venezuela, un auténtico avispero por las tensiones políticas y sociales que vive actualmente.

Profesionalmente, Venezuela es un país muy interesante. Es un país muy próximo a España y, por tanto, todo lo que pase allí a los españoles nos interesa. Allí tenemos también una importante colonia de españoles, próxima a los 200.000. También los venezolanos siguen muy de cerca lo que pasa en España.

-¿Cuáles son los principales problemas ahora de Venezuela: la escasez de alimentos, la inflación, la violencia, la falta de libertades…?

No he llegado aún al país pero Venezuela tiene problemas igual que los tiene España y otros países. Lo importante es que hay una voluntad de resolverlos y hay que respetar la situación de cada país porque cada país es soberano. España no tiene ninguna vocación de hacer injerencias en los asuntos internos de Venezuela. Por otro lado, en la medida de que Venezuela es un país iberoamericano y tenemos una historia en común nos ponemos a disposición de los venezolanos para apoyar en lo que podamos.

-España no quiere inmiscuirse en la política de Venezuela pero la Asamblea Venezolana investiga si el Gobierno de Hugo Chávez financió con 7 millones de dólares a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), ligada a Podemos.

La actitud del Gobierno español y, por supuesto, de la embajada es de un absoluto respeto a la soberanía venezolana y no injerencia en sus asuntos políticos.

-El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, recibió a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, líder opositor encarcelado. También Rajoy recibió a la esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pidiendo su liberación. ¿Puede todo ello tensionar las relaciones bilaterales?

Las relaciones entre España y Venezuela son tan amplias y abarcan tantos sectores que es difícil que se vayan a ver afectadas por cuestiones, roces o conflictos concretos.

-El expresidente del Gobierno de España Rodríguez Zapatero está mediando entre la oposición y el Gobierno venezolano.

Hay muchas personalidades que han sido invitadas para intentar, con toda la humildad, ayudar. Lo que está haciendo Zapatero está en esa línea y el Gobierno de España está facilitando la intervención de todas las personalidades españolas, con independencia de los partidos a los que pertenezca.

-¿Cómo está afectando la actual situación de Venezuela a las empresas españolas allí radicadas?

La presencia económica de España en Venezuela es importante, ya que allí están Repsol, BBVA, Movistar, Mapfre, Iberia o Air Europa. Además, Movistar es la operadora líder de móviles, Mapfre es la primera compañía de seguros privada, Repsol está entre las primeras del sector, BBVA es el segundo banco del país… A pesar de la difícil coyuntura económica del país, las empresas españolas han permanecido allí y la esperanza es que cuando se estabilice la situación vayan más empresas. En cuanto a Agroisleña, expropiada, vamos a trabajar con el Gobierno venezolano para llegar a un acuerdo satisfactorio.