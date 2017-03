Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 26, 2017 3:28 pm

Los dos últimos años han sido una verdadera tortura para los profesionales del volante que ven como cada día que pasa su herramienta de trabajo, que sirve para llevar el sustentó para su familia se deteriora sin la posibilidad de poder hacerle el debido mantenimiento de sus unidades debido a los altos costo que tienen los insumos, que están a precio inaccesible para este gremio que se canso de ver que la proveedurías y misión transporte sean solo una mera propaganda sin dar respuesta efectiva.

Desde la terminal de pasajeros del Municipio Lagunillas se logro tomar las impresiones de los directivos de las diferentes organizaciones que agrupan a los transportistas los cuales plantearon lo siguiente:

-¿Cuál es su nombre?

-Liliana Rodríguez representamos a la COL, hoy (martes 21 de Marzo) estamos sumados todo el Zulia en un paro de transporte debido a las múltiples situaciones que hemos estado viviendo en los últimos 2 años a su vez hemos llevado comunicación masivas a los múltiples ministerios, a los entes gubernamentales para que se acojan a solucionarlos los problemas pero esto ha sido de mal en peor la falta de insumos y repuestos, no tenemos como comprar comida;

“Lo que se hace a diario no sustenta para poder mantener los costos operativos del vehículo y la alimentación de los ciudadanos como transportistas que también somos ciudadanos”. Asevero Rodríguez

-¿Nos cuentan que la situación en las proveedurías es bastante critica hablan de una supuesta sobre facturación a la hora de recibir los insumos?

– El año pasado nosotros pudimos determinar que habían altos costos en el Zulia, según la reunión que hicimos en Caracas era el que vendía a mas alto costo esto ya fue denunciado en la capital a la Presidenta de Fontur Naily Perdomo , acá en el estado estamos solicitado que la facturación que envía desde Caracas a Maracaibo poder constatarla para que se le aplique el porcentaje adecuado a los insumos.

“Son muy pocos Caracas anuncia que llega una cantidad de insumos estos piensan (los transportistas) que realmente hay esa cantidad de insumo, y lo que realmente llegan; 110 baterías y 200 cauchos para siete municipios, donde no salen ni siquiera 2 cauchos por línea, que es igual 1 caucho por transportista que se puede solucionar con eso”. Señalo la representante en la COL

Seguidamente declaro Gregorio Chirino Presidente del Sindicato de Trasporte del Municipio Lagunillas, el cual enfatizo sobre este tema;

“Primero que todo quiero aclarar algo a toda la colectividad el verdadero protagonista es el transportistas nosotros somos sus líderes pero son todos los transportistas en general que no aguantamos la situación que se está viviendo”

– Al igual quiero señalar que la comunidad que muchas veces se tergiversa lo que es el “paro” primero que todo nosotros no estamos pidiendo aumento en las tarifas como lo han querido hacer ver en algunos medios de comunicación ya eso fue ratificado en las reuniones que sostuvimos, sino que la problemática como lo acaba de decir la compañera que me antecedió en la palabra la crisis que está viviendo el sector transporte la cuales son porque;

“No se consiguen los insumos que nosotros consumismos para poder prestar nuestros servicios esos no se encuentran. Dijo Chirino

-¿Entonces qué pasa en las proveedurías de transporte en la Col?

– La proveeduría es un fiasco primero que todo en Caracas anuncia que envían 10 mil cauchos, 2 mil hasta 3 mil cauchos en otros estados y aquí nos envían “150 cauchos eso es una humillación” para los transportistas es mas esta situación causa problemas entre las bases y entre la directiva porque piensan que hay una especie de mafia, la cual vamos a llamar así vulgarmente que uno salen favorecidos y otros no donde a penas a cada organización le tocan solo 2 cauchos más o menos debido a que bajan 150 cauchos para siete municipios.

“Saquemos la cuenta solo en Lagunillas tenemos más de dos mil transportistas sin contar los otros municipios ahora ustedes creen que si ellos (El Gobierno) hiciera algo justo vamos llamarlo así para la proveeduría yo pienso que no hubiéramos llegado a este extremo de paralizar el transporte por esta situación”. Detallo Gregorio Chirino

-¿Qué piensan las comunidades al respeto?

-Las comunidades son los usuarios del transporte público y estamos viviendo la misma situación no se consiguen medicinas, no se consiguen alimentos en ninguna parte esos benditos CLAP, son un embuste mas y quienes mejor que ustedes los periodistas para que investiguen.

-¿Apropósito de eso sabían que están llevando aproximadamente 150 mil cajas del CLAP para Perú que está en situación de ayuda humanitaria por las lluvias?

– Fíjate nosotros no nos oponemos a eso porque sabemos que lo que están viviendo nuestros hermanos los peruanos pero así como están ayudando esa gente ayuden también a los nuestros en Venezuela que están comiendo de la basura esto “no es una consigna de chavistas o de oposición”, aquí lo pueden notar que cualquiera de las personas buscando entre los restos para comer y es esto lo que nosotros le estamos diciendo al gobierno ya basta nosotros no aguantamos mas esta situación.

“El transportista me disculpan la palabra está muriendo de hambre porque si le meten los reales al carro no haya con que llevar algo de alimentos para su casa, estos son los motivos el gobierno debe de tomar conciencia”. Destaco el Directivo

En este mismo orden de idea declaro Éramos Cedeño Presidente de la línea Ojeda – Maracaibo.

-¿Cuál es el impacto de esta medida de paralización del transporte?

-El impacto de este paro es que estamos buscando nosotros es un verdaderamente bajen los insumos y repuesto porque se nos están acabando las unidades, no estamos pidiendo aumento de pasajes sino que esta proveeduría que van a llegar insumos y cuando llegan no le suministran suficiente a la COL en el Zulia.

“Las unidades se están parando prácticamente solas nosotros teníamos parque automotor de 180 vehículos y de ese número solo nos quedan 65 unidades el resto están paradas por baterías, cauchos y otros rubros”. Explico Cedeño

-¿Cómo está haciendo los transportista?

– No solo es el transportista el que está viendo este tipo de situación sino la comunidad entera prácticamente el pueblo entero esta muriéndose de hambre porque nosotros hacemos un poquito de dinero y lo que nos alcanza es para un paquete de harina de Maíz, un arrocito y más nada.

“Imagínate sostener ahorita un carro un caucho cuesta 300 mil Bsf, cuanta rosca debemos echar nosotros para reunir para comprar un solo caucho, entonces nos dejan por fuera el gobierno dice que trae miles y miles de cauchos y al Zulia no le llena nada y cuando llegan tenemos matarnos entre todos aquí somos demasiadas organizaciones para que le corresponda uno o dos cauchito por organización”. Según Éramos Cedeño.

-Entonces nosotros nos disculpamos por el malestar que le pudimos haber casado a la colectividad pero sin embargo la comunidad esta consiente de la situación que se está viviendo el transportista y ustedes también están pasando por esta problemática que se vive no solo en el Zulia sino a nivel nacional, estamos haciendo esto con conciencia porque de verdad nosotros no estamos esto para aumentar el pasaje y trasladar el problema al pasajero y con eso no se remediamos nada.

“Lo que necesitamos es una acción contundente para que nos envíen los insumos y que sean abajo costo como debería ser!” .Resalto Cedeño Pdte. de la línea Ojeda – Maracaibo.

Se pudo conocer que apenas unos dos mil cauchos y 500 baterías habían llegado el día jueves 23 de Marzo a Maracaibo, los cuales fueron recibidos por la Gobernación del estado Zulia y FONTUR a fin de atender parte de los requerimientos planteados por el gremio del transporte en el reciente paro de transporte.

La información la ofreció el Secretario de Infraestructura, Jairo Ramírez, quien detalló que esto forma parte de las acciones del Presidente Nicolás Maduro a través de la Misión Transporte y del Gobernador Francisco Arias Cárdenas, para beneficiar a los transportistas del estado Zulia. Fuente Versión Final

Ramírez señaló que los insumos llegaron a la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (ZODI) bajo custodia de la Fuerza Armada, y con el personal de FONTUR dispuesto para atender a los choferes a partir de esa fecha hasta el día sábado 25 de marzo. Según lo señalado por los funcionarios de este organismo se le venderá a todo aquel que esté en el Registro Nacional de Transporte y presentar su documentación en regla, pertenecer a una línea de transporte, título de la unidad, etc.

Los representantes de los transportistas de la región zuliana se reunieron dicho jueves en la Liga de la Confraternidad, en Maracaibo, y acordaron una asamblea el próximo lunes para establecer los parámetros de la nueva paralización del transporte que harían a partir del 30 de marzo.

“El paro se mantendrá hasta que el ministro Transporte y vicepresidente de Servicios y Obras Públicas Ricardo Molina se siente a conversar con todos los trabajadores”, explicó Rubén Esis, presidente de la Central Sindical Noroeste de Transporte del estado Zulia. Fuente Panorama

Alarmante situación tomando en consideración que el área geográfica de la Costa Oriental del lago está conformada por; 7 Mcpios, compuestas por 38 Parroquias con casi 900 mil habitantes, donde se desarrolla esta actividad de movilización diaria de usuarios del transporte público, extraoficialmente aproximadamente 70 % de los vehículos que prestan este servicio se encuentran afectados por las causas antes expuestas. Al o que se le suma según como lo manifestado públicamente en los medios de comunicación autoridades de este gremio en el Zulia que han dicho en diversas ocasiones de que solo se encuentra operativos el 30% de las unidades donde son 336 rutas antes eran 36442 unidades de transporte público, entonces analizando datos solo quedaría un aproximado 11.200 funcionando en todo el estado Zulia, cada vez es más común ver “chirrincheras” como por puesto.

Video vía Youtube