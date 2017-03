Publicado en: Actualidad, Internacionales, Tecnología

Mar 26, 2017 8:37 am

Las compañías de tecnología deben cooperar más con las agencias de la ley y deberían dejar de ofrecer un “lugar secreto para que los terroristas se comuniquen” utilizando mensajes cifrados, dijo el domingo la ministra del Interior británica, Amber Rudd.

Medios locales han reportado que el ciudadano británico Khalid Masood envió un mensaje cifrado momentos antes de matar a cuatro personas la semana pasada al embestir a peatones con su vehículo y apuñalar de muerte a un policía, cuando intentaba entrar al Parlamento en un ataque de 82 segundos que generó terror en el centro de Londres.

Podría haber dificultades para enfrentarse a las compañías de tecnología -en Estados Unidos, funcionarios han intentado lograr que las empresas locales brinden una manera de vulnerar el cifrado, negociaciones que se han intensificado desde un tiroteo masivo en San Bernardino.

Si bien dijo que “se está acabando el tiempo en que los terroristas usan las redes sociales como su plataforma”, Rudd también pidió la cooperación de los propietarios de aplicaciones de mensajería cifradas, como WhatsApp de Facebook, alejándose de la propuesta de presentar nuevas leyes.

Cuando se le preguntó su opinión de las compañías que ofrecen servicios de mensajería cifrados de extremo a extremo, Rudd dijo: “Es totalmente inaceptable, no debería haber lugar para que los terroristas se escondan. Necesitamos asegurarnos de que organizaciones como WhatsApp, y hay muchos otros como ellos, no brinden un lugar secreto para que los terroristas se comuniquen entre sí”.

“Necesitamos asegurarnos de que nuestros servicios de inteligencia tengan la capacidad de involucrarse en situaciones como el cifrado de WhatsApp”, agregó.

El ataque del miércoles parece que reavivará el debate de la privacidad versus el secreto en Europa, especialmente después de advertencias de oficiales de seguridad sobre que los países occidentales se convertirán cada vez más en objetivos del Estado Islámico, a medida que el grupo pierde terreno en Oriente Medio.

Rudd, quien fue nombrada como secretaria del Interior poco después de que Reino Unido votó a favor de abandonar la UE, dijo que el caso británico es diferente cuando se le preguntó sobre la oposición de Apple a la hora de ayudar al FBI a revisar el iPhone de uno de los atacantes de San Bernardino.

“Esto es algo totalmente diferente. Nosotros no estamos diciendo que se abran totalmente. No queremos entrar en la Nube, no queremos ese tipo de cosas”, afirmó. “Pero queremos que ellos reconozcan que tiene la responsabilidad de cooperar con el Gobierno, cooperar con las agencias de la ley cuando hay una situación de terrorismo”, agregó.