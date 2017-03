Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 26, 2017 8:49 am

El diputado y dirigente nacional del Psuv, Pedro Carreño, durante el acto de juramentación de las estructuras parroquiales de Monte Carmelo, Urdaneta y San Rafael de Carvajal del estado Trujillo, que “ningún partido ha validado”, al referirse a las organizaciones políticas de la Alternativa Democrática Avanzada Progresista (AP), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), que han cumplido con el proceso de validación incluso por encima del 0.5% de manifestaciones de voluntad exigidos, lo cual duda que hayan recogido y cuyas cifras las califica como erróneas, publica Diario de Los Andes.

A Carreño le extraña que estos partidos hayan presentado números y aseguren que ya validaron, “piensa mal y acertarás. Se preguntó ¿será que ellos están preparando el terreno para generar un caos en el país?

Por Yoerli Viloria/ECS

El diputado indicó que las toldas de la MUD han anunciado cifras erróneas con el propósito de generar un caos en el país cuando el CNE les anuncie que no validaron

En provecho de la visita del diputado Pedro Carreño a Trujillo, en el marco de la juramentación de las estructuras parroquiales del Psuv de los municipios Monte Carmelo, Urdaneta y San Rafael de Carvajal, que se efectuó en la plaza El Buen Maestro del sector La Hoyada, aceptó responder algunas preguntas, dentro de las que resalta una de sus respuestas: “ningún partido ha validado”.

“Ninguno lo ha logrado, no son los partidos los que dicen si lograron o no la validación y la norma establece que para darle cumplimiento al principio de la prohibición de doble militancia hay que darle revisión a lo consignado. Pudiera ser que una persona firmó por AD, Copei, PJ o VP ¿Cuál vale? La última. Puede que haya menores de edad, muertos, no inscritos en el CNE, tú sabes que ellos meten todo eso”, expresó Carreño.

El parlamentario acotó que le extraña que los partidos ofrezcan ruedas de prensa donde presentan números y aseguran que ya validaron, “piensa mal y acertarás. Me pregunto ¿Será que ellos están preparando el terreno para generar un caos en el país para cuando el CNE les anuncie que no validaron? Resaltó que “la supuesta mayoría de la oposición” no pudo recoger ni el 0,5% en 12 estados, “ahora andan con una lloradera diciendo que el proceso es inconstitucional. Que no sean vagos y se pongan a trabajar”.

¿Se está preparando unas megaelecciones para 2017 a fin de dar tiempo que les permita fortalecer la imagen de Nicolás Maduro?

“Los procesos electorales no los rige el Psuv, las elecciones vienen establecidas en la Constitución”.

Carta Democrática

“La Carta Democrática es un mecanismo de la OEA para proteger a los Estados contra dictaduras, no para atentar contra los gobiernos democráticos. La Carta la solicita el Estado víctima y el Sr. Almagro no representa ningún Estado, sería el Presidente de Venezuela quien debería solicitarla si lo ameritara el caso”, acotó Carreño.

Vemos al Gobernador de Trujillo ejecutando un plan de atención en Valera después de cuatro años de gobierno, recientemente anunció el mismo plan para otros municipios estratégicos electoralmente ¿Desde el Psuv asumen a Rangel Silva como candidato para la reelección?

“Esa mentalidad electorera tiene mal a mucha gente. El presidente Maduro orientó a las estructuras del Gobierno irse a las catacumbas en la calle, no a hacer campaña, no a buscar votos. Sino a subsanar las heridas de la guerra económica”.

¿No es campaña electoral lo que está haciendo el Gobernador?

“Estamos en campaña por la vida, por la esperanza y por la construcción de un mundo más humano y feliz”.

Conflicto no solo en la MUD

Al momento de la llegada del diputado al lugar del evento, un grupo de militantes de las organizaciones de base lo aguardaba para interpelarlo por la supuesta arbitrariedad con la que Kiko Leal, responsable del eje 4, habría actuado en la designación de las personas para los cargos de las estructuras parroquiales del Psuv, “vamos a reunirnos al final del evento, buscamos un lugar y nos sentamos a revisar este caso”, fue la respuesta de Carreño tras escuchar los argumentos de indignación de algunas voces.