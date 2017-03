Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 26, 2017 9:58 am

Rogelio Diaz; miembro de de la Dirección Nacional de Copei informó “la mayoría de los 252.000 militantes de Copei no se van a movilizar hoy tampoco para no validar a la junta AD HOC impuesta por el TSJ y liberar a nuestro partido de esta dolorosa pesadilla, ese es el lineamiento que hemos dado para protegernos de la grosera intervención del gobierno a nuestra soberanía”

El dirigente de Copei destacó que los copeyanos han actuado con total libertad; “los compañeros que han salido a validar merecen todo nuestro respeto; y agradecemos a quienes respaldaron la no validación. Los copeyanos somos víctimas de una persecución implacable.Hoy Copei hace un nuevo sacrificio por la Unidad, le quitamos nuestra gloriosa tarjeta a unos individuos que nos impuso el Gobierno pero Copei seguirá en la primera línea de lucha con nuestros compañeros de la Unidad”.

Diaz aseguró: “De forma malsana han intentado hacerle creer a nuestros compañeros que lo de Copei es un simple conflicto interno para llevarnos a validar y caer en una nueva trampa. La verdad es que lo que estaba detrás era una estrategia para que unos individuos se valieran del Gobierno y del TSJ para poner a nuestro partido al servicio de sus ambiciones personales o intereses inconfesables. Copei es un partido que ejerce su soberanía, tiene una militancia comprometida y unas autoridades electas en cada estado y municipio del país; y eso lo vamos a hacer respetar a pesar al acoso del Gobierno y las deslealtades de unos pocos”

Rogelio Díaz también hizo mención al Comando de Validación designado por la Junta Ad HOC impuesta a Copei: “se dedicaron a engatusar, manipular y engañar a los copeyanos para que validaran pero nunca organizaron un plan serio, y ante el rechazo de 20 estados inventaron un supuesto comunicado del CNE que nunca existió; para evadir su responsabilidad en la tremenda torta que pusieron”.

“La experiencia de Copei es un mensaje contundente al Gobierno: No aceptamos sus intromisiones. En Copei hemos seguido el ejemplo de los jóvenes de la UCV que no se dejaron anular sus elecciones y de la Asamblea Nacional que no se ha dejado anular su directiva. Copei no quedará cancelado, lo único cancelado es la intervención judicial en nuestra institución” Afirmó el también Concejal del municipio Libertador. (nota de prensa)