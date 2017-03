Publicado en: Destacados, Economía

Mar 27, 2017 10:14 pm

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes que activará un “nuevo modelo” del sistema cambiario flotante Dicom para “estabilizar el precio” del bolívar en el país sumido en profunda recesión y con alta inflación donde rige un estricto control de cambio desde 2003.

LaPatilla.com / Agencias

Actualmente operan dos tasas oficiales, la tasa más subsidiada, Dipro, a 10 bolívares por dólar, destinada a bienes prioritarios, y Simadi a un promedio de 709 bolívares por dólar, para otras importaciones.

“Hemos diseñado y hemos decidido activar a partir de la próxima semana un nuevo modelo Dicom que permita perfeccionar y construir a mediano plazo (…) un sistema de acceso a las divisas de todos los sectores productivos”, dijo Maduro.

El mandatario no precisó detalles de la nueva tasa que iniciará el Dicom, ni de las subastas, ni se refirió a la tasa Dipro, que según el Banco Central, se mantenía el lunes en 10 bolívares por dólar.

Así mismo otorgó este lunes financiamiento por 25 millones de dólares a empresarios públicos y privados “para el desarrollo productivo del país” a través del Banco de Comercio Exterior (Bancoex).

“Estamos entregando hoy 25 millones de dólares en créditos de apoyo financiero en divisa convertible, en dólares para la ampliación de las capacidades productivas”, expresó el mandatario nacional.

A través de la red social Twitter, los economistas venezolanos daban su impresión sobre los anuncios gubernamentales y no dudaron en calificarlo negativamente. En tal sentido, Ángel García Banchs @garciabanchs, director de Econométrica, se refería al mismo como una “mamarrachada” que mantendría la mafia y hambruna al no eliminar el dólar protegido de 10 BsF.

“Hasta ahora, lo que Maduro ha dicho sobre el ‘nuevo esquema’ cambiario es más de lo mismo. Cambios de forma. No de fondo”, escribió el director de la firma consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, en la red social Twitter.

Por su parte Henkel García @HenkelGarcia, director de Econométrica, afirmó que “sin reglas claras, sin confianza, sin credibilidad es prácticamente imposible que la inversión extranjera venga”.

“Maduro y sus ministros no tienen ideas sobre cómo resolver esta crisis”, sentenció por su parte José Guerra @JoseAGuerra, diputado por Caracas y profesor asociado de la Escuela de Economía UCV. “Ese Dicom no va a funcionar porque será una tasa controlada, no libre y al no haber dólares vamos a seguir igual”.

“Pido el apoyo en todas las formas posibles del empresariado nacional (…) Vamos a derrotar al dólar criminal de Miami (paralelo), tenemos que vencerlo”, instó el gobernante.

Cadivi, Sicad, Sicad 2, Simadi, Dipro, Dicom y Dicom 2 = Más de lo mismo.