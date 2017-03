Publicado en: Opinión

Mar 27, 2017 2:49 pm

El balance del proceso de validación de los partidos no puede ser más auspicioso. De nada ha servido la cadena de obstáculos puesta por el régimen para liquidarlos. No pudo ni podrá acabar con las organizaciones del pueblo.

Los compañeros de Avanzada Progresista, contra todo pronóstico, demostraron que querer es poder y pese a ser los primeros lograron sortear favorablemente el proceso articulando un plan que los condujo a validar.

Los soñadores de Voluntad Popular evidenciaron con creces el arrojo de una fuerza política con la cual hay que contar para construir la Venezuela que todos queremos y lograron validarse.

Los amigos de Primero Justicia no se quedaron atrás, mostraron su fuerza, organización y decisión de ser poder en el país por lo cual pusieron todo su empeño y alcanzaron la validación.

Los hermanos de Acción Democrática sacaron su garra de luchadores y su historia para afirmar que no están dispuestos a dejarse aplastar por el régimen y salieron adecos hasta debajo de las piedras para superar los números y validarse.

Pero lo más importante es que durante los cuatro fines de semana anteriores, todas las organizaciones se apoyaron unos con otros con mucha solidaridad, sin mezquindades. Y el que no pudo validar por su partido lo hizo por el siguiente como el caso de la señora Antonieta de López, madre de Leopoldo. Sigamos su ejemplo. La Unidad fue, es y debe seguir siendo la clave del éxito.

Este 1 y 2 de abril el turno es para Un Nuevo Tiempo que también dejará en claro su firme convicción de cambio y de luchar por la restauración democrática de la república para que el pueblo venezolano recupere sus condiciones de vida digna.

Amigos, no olvidemos que cada partido validado es una nueva derrota contra el régimen. Si todavía no has validado recuerda que es hora de echar el resto por la democracia. Esto no lo para nadie.