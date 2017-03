Publicado en: Actualidad, Nacionales

El diputado Diosdado Cabello, se pronunció en la sesión convocada por la OEA donde se discutirá la situación Venezuela “La carta democrática no esté por encima de la constitución”.

Para Cabello “la OEA está siendo jefacturado por el Departamento de Estado de los EEUU. El sr. Luis Almagro pretende asumir funciones que no les corresponde y ha hecho una convocatorio ilegal para tratar el tema sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad”.

El parlamentario comparó la discusión en la situación el tema del muro de México y los emigrantes en EEUU con la situación actual del país.

Según Cabello “se está dando una política de odio contra Venezuela por ello rechaza cualquier intento desde la OEA que se haga contra nuestra patria. La OEA debió dejar de existir hace mucho tiempo y trata de llevarse la Revolución Bolivariana por delante”.

“La carta democrática no está por encima de la Constitución (…) además queremos avisar de una posible invasión al país”, enfatizó el conductor del programa Con el Maso Dando.

Cabello apeló a la postura de ciudadanos opositores “Este país es de los niño y niñas venezolanas sin exclusión (…) usted que no es chavista defienda Venezuela, no tiene que ser chavista para amar esta patria (…) no deje que esta rabia no les deje ver la realidad de lo que puede suceder: Una bomba pueden caer en su casa”.