Mar 27, 2017

Este lunes desde el partido político fundado por el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, Alianza Bravo Pueblo, el Secretario General Nacional y diputado, Edwin Luzardo, fijó su posición sobre los últimos acontecimientos suscitados en el campo político venezolano.

El vocero de la tolda vinotinto, se pronunció sobre la visita de la Ministra para el Poder Popular de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Organización de los Estados Americanos, preguntándose, “¿Qué pretende la ministra? ¿Ocultar la realidad? En la Carta Interamericana están previstos 28 puntos a tratar. Por ahí, están hablando de intervencionismo y no es así, es un acto constitucional”, señaló que estas medidas no proceden contra los pueblos, sino contra sus gobernantes.

El tambien legislador, reiteró “este instrumento prevé una serie de garantías políticas que el gobierno no cumple, hay 27 artículos violados por el gobierno venezolano, según lo que establece la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Por esa razón, estaremos atentos de lo que ocurre, dejando claro que seguiremos apoyando con firmeza el informe del Secretario General de la OEA, Luis Almagro”.

Luzardo manifestó, “quizás se aplique el artículo 20, donde se nombrarán algunos emisarios que garanticen la restitución del orden constitucional, esta es una gestión importante, pues no nos han inspirado confianza los portadores del diálogo. No han resuelto nada. Pedir elecciones no es golpe de Estado”, infiriendo que con espíritu democrático, con firmeza y coraje, le harán seguimiento al debate en la OEA, el cual tendrá lugar este martes.

En otra instancia, el dirigente Abepista, denunció los altos niveles de inseguridad que sufre toda la población, haciendo especial énfasis en la persecución de la que fueron objeto, en Casalta III, la Alcaldesa Encargada del Área Metropolitana de Caracas, Helen Fernández, el diputado caraqueño Richard Blanco, el personal de la institución y el equipo de prensa de ABP, luego de cumplir con una agenda pautada en beneficio de los habitantes de ese sector.

Luzardo repudió estos actos vandálicos y detalló que grupos colectivos balearon tres camionetas de la Alcaldia Metropolitana, robaron siete celulares y varios transmisores. En este sentido, resaltó,el coraje de la Alcaldesa Encargada, además de señalar que el objetivo de esas bandas armadas, era amedrentar y agredir al diputado y Presidente Encargado de ABP, Richard Blanco. “Por eso queremos ser solidarios con ambos, con el equipo de trabajo de la Alcaldía Metropolitana y Alianza Bravo Pueblo”, dijo.

Para concluir, Edwin Luzardo calificó de inaudito que bandas paramilitares pretendan dominar y amedrentar las zonas populares de caracas. Exigió a las autoridades esclarecer lo sucedido. “Con contundencia les decimos al gobierno, estas acciones no nos intimidan. Mientras que en el gobierno no trabajan, la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la organizacion politica ABP, continiúa gestando cambios democráticos bajo los lineamientos de Antonio Ledezma, quien hoy cumple 767 días privado de su libertad. Por ello, reafirmamos la voluntad de cambio y de lucha, por la libertad de Antonio Ledezma y de todos los venezolanos”.