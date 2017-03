Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 27, 2017 10:44 am

Este lunes el coordinador nacional de la Comisión Nacional de Legitimación de Copei, Enrique Mendoza, aseguró que tras culminar el fin de semana de proceso de validación de la tolda verde y las confusiones generadas en algunas entidades, el próximo paso será reparar en el mes de mayo en los estados que no se logró obtener el 0,5 % solicitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

LaPatilla.com

“Los estados que alcanzaron el 0,5 % no irían a reparo. Después vamos a todos los estados que nosotros consideremos que podemos alcanzar el mínimo requerido. Yo veo la gente que trata de hacer y colocar el proceso de la validación como algo malo, no, no hay que tenerlo miedo a la candela”, dijo Mendoza durante una entrevista en la cadena radial Unión Radio.

Indicó además que “a pesar de que se le confirmó en horas de la noche del viernes a los militantes que la validación si era el fin de semana se lograron obtener más de 40 mil manifestaciones de voluntad. En el estado Miranda faltaron mil 900 personas para alcanzar el 0,5 % mínimo requerido. La desmovilización de la militancia fue originada por factores internos y externos de Copei. Las rectoras del Consejo Nacional Electoral no tuvieron nada que ver en este problema, sin embargo, ratifico que fueron altos funcionarios”.

A su juicio “la gente trata de ver el proceso de validación como algo pernicioso, no, el que no le tiene miedo a la candela se acerca a la ella. Copei es un partido con 71 años de historia que ha tenido todo tipo de situaciones y que las ha tenido que enfrentar con gallardía, con coraje”.