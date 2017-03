Publicado en: Opinión

Mar 27, 2017 8:45 am

¿Quién habrá escrito el llamado Plan Estratégico Socialista de PDVSA? Quisiera saber que mente concibió semejante esperpento. Son casi 100 páginas de basura ideológica, escritas bajo los efectos de una espantosa resaca. Pretende ser un Plan Estratégico pero no es tal cosa. No tiene objetivos propios de la actividad, no hay metas cuantificables, solo tiene una interminable retahíla de lugares comunes, clichés, cursilerías chavistas y estupideces que ameritan el despido del indigno presidente de la empresa, Eulogio del Pino, por promover tal bazofia. Este documento es una vergüenza para la industria petrolera venezolana y representa la lamentable evidencia de una empresa en ruina moral, física e intelectual.

Léalo usted en http://www.pdvsa.com/index.php?lang=es si es que tiene el valor suficiente.

Oigan esta introducción:

“Los cambios estructurales [de PDVSA] vendrán con un óptimo proceso de formación del hombre nuevo y la mujer nueva. El Comandante Supremo Hugo Chávez en el Aló Presidente teórico N°6, planteó la acción de incidir en la sociedad vieja y transformarla, injertándole la sociedad nueva. ..solo la Clase Trabajadora con la formación integral, será el único sujeto social que puede transformar los actuales medios de producción, con la producción social de trabajo en cada entidad.

Es decir, según las instrucciones del difunto, PDVSA pasa a ser una empresa manejada por los trabajadores. No solo trabajadores sino socialistas. No habrá lugar en la empresa para quien no lo sea. Solo la clase trabajadora puede lograr la “transformación estructural” de PDVSA.

Para garantizar la transformación de PDVSA “Cada negocio, filial, empresa mixta y/o función habilitadora ineludiblemente garantizará, de forma transparente y legítima, con una representación no menor al 75%, la participación de los trabajadores y trabajadoras sin distinción de roles de responsabilidad en todos los procesos de planificación para la formulación, control y seguimiento de planes, proyectos y/o programas necesarios para operar y mantener de forma eficiente y eficaz cada negocio en la cadena de valor.

En otras palabras, los trabajadores pasan a ser los grandes planificadores de la empresa. Esta colosal estupidez, la cual viola todos los principios de buena gerencia, representa el golpe de gracia para una empresa que ya está más allá de la redención.

PDVSA no solo está financieramente en ruinas y operacionalmente destruida sino que este Plan absurdo confirma su imposibilidad de rescate. Es como un juguete arrojado a la basura y recogido por los pacientes de un manicomio, para jurungarlo y terminar de hacerlo pedazos.

¿Que dice esta bazofia? : “Transformar a PDVSA, filiales y negocios no petroleros, con la Gestión Directa y Democrática de la Clase Trabajadora consciente de su rol protagónico y participativo en el proceso social de trabajo, en una corporación socialista eficiente y transparente, que genere los recursos necesarios en armonía con el ambiente, para que la República Bolivariana de Venezuela trascienda de ser un país exportador de materia prima, hacia un país potencia, industrializado, con una sólida estrategia de seguridad energética y soberanía tecnológica, donde el desarrollo territorial y la Suprema Suma de felicidad del Pueblo Venezolano sea la meta.

Oigan bien! Se trata de que PDVSA y Madurozuela dejen de ser exportadores de petróleo y se conviertan en “País Potencia”. ¿Que querrá decir esta afiebrada pandilla con “país Potencia”. ¿Potencia de qué? ¿Narco-Potencia? ¿Hurto-Potencia? Yo diría Cursi-Potencia.

Continúa el enratonado autor de la bazofia: “la filosofía que presidirá al PES en los próximos diez (10) años se fundamenta en tres (03) conceptos primordiales: Recuperar, Sostener y Crecer, bajo la premisa de incrementar la confiabilidad en lo operacional… reconociendo al trabajador y trabajadora, así como la industria como factores interdependientes, para potenciar el sentido de pertenencia que incremente la identidad y muestra de compromiso recíproco proyectada a nivel local, nacional e internacional. Otro aspecto importante es realizar inversiones graduales, teniendo como pilar fundamental la Gestión Directa y Democrática de La Clase Trabajadora en el proceso social de trabajo, y así contribuir con el desarrollo territorial y la Suprema Suma de Felicidad del Pueblo Venezolano…. se recuperará la infraestructura instalada en la empresa, con el fin de incrementar la confiabilidad y estabilizar la producción en los diferentes negocios y filiales de PDVSA, por medio del esfuerzo propio”.

Hay que asombrarse del cinismo de estos payasos. Hablan de recuperar la empresa. Es decir, admiten sin rubor que después de 18 años de desenfrenada corrupción a todos los niveles, ineptitud y habladera de gamelote, la empresa debe ser RECUPERADA. Lo que necesita de recuperación es por qué está destruido.

¿Y, como lo quieren hacer? Usando lo que el difunto llamaba “Injertos Socialistas”, un término sacado de un sombrero por alguien quien creía ser filósofo social. Dice el “documento”: “La implementación de los Injertos Socialistas permitirán el inicio de la transformación de PDVSA… serán una estrategia fundamental para motorizar los procesos, disminuir la burocracia, aumentar el compromiso e identificación con la empresa y ser asertivos en la toma de decisiones. La implementación de los Injertos Socialistas permitirá incrementar la eficiencia y eficacia, así como cumplir con los compromisos en los mercados internacionales para garantizar los ingreso”. .

¿Pero, con que se come eso? He aquí ejemplos de “Injertos Socialistas”: “Construcción de cabezal rotacional BCP RORAIMA. Potenciar y reimpulsar la Gerencia de Perforación Direccional Región Faja. Materiales alternativos para la fabricación de bujes de las bombas P312A/B de la planta desparafinadora de la Refinería Amuay.. Distribución comunalizada del lubricante automotriz en el mercado interno del estado Falcón. Plan de formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente diseñado por la Clase Trabajadora de talleres centrales La Salina. Mantenimiento mayor con esfuerzo propio del tanque 30×9 de la Refinería El Palito. Impulso al desarrollo territorial y productivo del entorno comunal de PDVSA INTEVEP”.

Esta lista indica que los tales “Injertos socialistas” son pequeños ajustes operacionales, como lo referente al cabezal de perforación con “tecnología” criolla o, básicamente, habladera de pendejadas, como eso del desarrollo territorial y productivo del entorno comunal de Intevep”, algo que solo lo entiende el autor.

Según el documento “La eficiencia será la vía para alcanzar la optimización en la producción de hidrocarburos y sus derivados con alto nivel de calidad, y así satisfacer a plenitud la demanda nacional, logrando con la comercialización mayores ingresos que serán revertidos como renta petrolera, avanzando hacia la ruptura definitiva del modelo económico rentista”.

Este párrafo es mentiroso y contradictorio. Habla de optimizar la producción de hidrocarburos y satisfacer la demanda nacional, aunque hoy en día la empresa es un desastre en materia de producción y tiene que importar gasolina y diésel para regalarlos en el país. Y agrega que lograrán mayores ingresos de la renta petrolera al mismo tiempo que romperán con el modelo rentista. Es decir, abandonarán el modelo rentista aumentando los ingresos de la renta. ¿Que les parece?

El “Plan” dice que “Serán únicamente los trabajadores y trabajadoras, los impulsores de un nuevo Estado Ético, donde el modelaje por y para hombres y mujeres de nuestra corporación, transversarán las estructuras organizacionales y sus modelos de gestión, como herramienta de transformación, donde la ética sea parte de nuestro código genético, para dar sentido a la vida humana y que contenga la fuerza creadora que nos haga sentir venezolanos dignos de la herencia de nuestros libertadores”.

Esta explosión de cursilería pretende encubrir el hecho de que PDVSA bajo el chavismo ha sido una cueva plagada de corrupción, de robo a la nación y de traición a los más elementales principios de la buena gerencia. El ejemplo de Ramírez, de Del, Pino, de Parada, de Pedro León, de los bolichicos, de Ruperti, de Socorro y Martínez, los arrendadores de la gabarra Aban Pearl, de Petrosaudí, de contratistas, familiares y empleados prueban que la PDVSA roja ha sido el símbolo de la anti-ética.

Finalmente, la bazofia que llaman Plan estratégico Socialista enumera una lista de centenares de propuestas, colocadas al azar, como en una quincalla. Ejemplos:

“ Retomar la perforación de pozos en zonas de yacimientos calcáreos a través de unidades de tubería continua utilizando la tecnología de inyección de ácido en los campos Mara y la Paz en Occidente (Algo que se hacía ya en 1950). Crear e implementar, un nuevo modelo de relaciones sociales en PDVSA, que involucre la participación protagónica de las trabajadoras. Implantar estrategias y procedimientos que permitan evaluar y priorizar de forma efectiva la cartera de proyectos de PDVSA, apoyándose en consultas abiertas a trabajadoras y trabajadores (Puro gamelote). Implantar un equipo de voceros para realizar auditorías técnicas y administrativas en los procesos de la empresa (Más gamelote) 114 Implementar una batalla frontal en contra de las diversas formas de corrupción, resguardando los ingresos provenientes del petróleo para su justa redistribución en la Nación” (comiencen por botar a Del Pino). Acelerar la implementación de los planes de alimentación (MERCAL – PDVAL) en las instalaciones de la empresa con la finalidad de proporcionarle al trabajador la posibilidad de abastecerse de los artículos de primera necesidad y consumo masivo a precio justo, bajo un sistema automatizado que permita evitar el acaparamiento, el sobreprecio y el bachaqueo. (Es decir, darle a los privilegiados chavistas lo que el resto del país no tiene”. .

Este Plan Estratégico Socialista es un nuevo insulto a la inteligencia de los venezolanos y sus autores y promotores deben ir a la cárcel por embaucadores, por descarados y por cursis. Estos son los asesinos de PDVSA, empres que ya no tiene recuperación posible.