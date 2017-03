Publicado en: Opinión

Mar 27, 2017 5:45 pm

Lenin y Stalin no dudaron en usar el hambre y los alimentos como instrumentos políticos.

Hola que tal mi GENTE, un niño como de 9 años va a la cola donde están vendiendo harina, su madre no puede porque está enferma, cuando llega al sitio se consigue que le alcanza solo para un paquete y es obligado comprar dos, sino no las puede llevar, ELLA lo saca de la cola, el niño le dice que tienen un día sin comer y que eso es lo único que tiene para comprar para comer algo, ELLA no se conduele y le dice que se vaya, una señora que estaba allí le dio para que comprara el otro paquete.

Otro día en esos donde la gente vive en colas, la señora Juana estaba muy enferma afectada por una afección respiratoria, necesitaba comprar pero estaba lloviendo y pidió que le guardaran su puesto, para luego que pasara la lluvia comprar, pero resulta que ELLA dijo que no, que tenía que permanecer en el lugar y que se mojara como los demás sino no compraría.

“Juan Bimba” llego de su trabajo y ya era de noche y se enteró que estaban vendiendo en las bodegas por donde vive, pues se dirigió al lugar pero ya en algunas de ellas se habían acabado los productos, pues se fue a la única donde mas o menos quedaba algo, la señora de la bodega había salido pero prometió que volvería para vender, se mantuvo de primero por dos horas hasta que llego señora, y cuando se disponía a comprar ELLA, le dijo señor usted no es de este sector, espere que todos los que están en la cola compren y se queda algo usted quizás podrá comprar, muchos de los que estaban en la cola son los vecinos de “Juan Bimba” sorprende que ninguno dijo nada para apoyarlo, es que ya el dueño de la bodega no es autónomo en negocio, al parecer esa Venezuela de solidaridad se fue de viaje, “Juan Bimba” no iba aguantar tal humillación y se marcho del lugar sin comprar nada, en casa de Juan no había ya nada para comer , pero esta es la Venezuela donde la miseria esta sectorizada.

En cualquier barrio, urbanización, pueblo o caserío de Venezuela en este momento hay una ELLA, que es la jefa de calle, de sector, de edificio. Y maneja la miseria que está comiendo los millones de Juan Bimbas, ELLA puede llamarse Yoli, Patricia, Josefina, María, pero también puede ser EL y usted le puede poner el nombre que quiera, esto que se vive no es más que la miseria del comunismo haciendo estragos en los estómagos de las familias venezolanas.

Lenin decía, “un momento como el del hambre y la desesperación es único para crear entre las masas una disposición que nos garantice su simpatía o en cualquier caso neutralidad”

Sin saberlo muchos de los que son parte de este entramado de comités que les cierran las puertas de la alimentación a los venezolanos, juegan para el comunismo esa es la historia y muchos de ellos son usados.

“Juan bimba” y millones de venezolanos lo que queremos es que volvamos a ser una sola Venezuela.

Amigos yo crecí en una tierra amplia, donde ser negro o catire

No afectaba de ningún modo. Donde el que llega a una casa en la sala era recibido. Y un cafecito se ofrecía, antes que lo hayan pedido, jamás se negaba el pan, ni el agua al que lo pedía, gente sentada en la puerta para hablar con el vecino, el estudio y el ahorro bastaban para progresar, y la familia era la base de la sociedad, crecí en un ambiente lleno de gente alegre y chistosa, de caballeros gentiles y mujeres buenas mozas, uno podía ser obrero, oficinista, empresario, agricultor, bodeguero, o el rico del vecindario, todos se respetaban y se querían como hermanos y el que venía de afuera se le tendía la mano.

En ese país nací, y ese país es el que quiero, sin odios, ni divisiones, porque todos somos pueblo, yo invito a todos los que quieran esta tierra, que volvamos a ser una sola Venezuela.

@joseluismonroy