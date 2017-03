Publicado en: Opinión

Este proceso lejos de significar un ejemplo de UNIDAD, ha mostrado un “desbordado espíritu de competencia”, entre hermanos de una misma causa. Quizá es sano. Cuando lo inicio Avanzada Progresista, festejo como una proeza (o sorpresa) que se “validaron”. Su partido hermano, a pesar de contar con un Gobernador no pudo y solo les quedo conformarse con un premio de consolación, incluido en un parágrafo de un comunicado de la MUD: Los que no “validaron” seguirán siendo partidos (INSOLITO) y continuaran en el G9. Luego le toco a Voluntad Popular y supero a AP y se autoproclamo PRIMERA FUERZA y de paso pidió primarias. Primero Justicia hizo lo mismo, aunque mucho más serio, solo defiende el que en el país hay condiciones para elecciones generales. ACCION DEMOCRATICA, confundiendo VALIDACION con elección se autoproclamo LA PRIMERA FUERZA DE VENEZUELA., que electoralmente posee Primero Justicia. ¿Qué sentido y propósito tiene tal declaración de AD?

LAS CONSECUENCIAS DE LA VALIDACION

El resultado no gusto en muchos sectores de VP y PJ y a sotto voce señalan: “A AD el CNE le facilito todo. Solo le pidieron cedula. Ahora AD reclamara más gobernaciones y alcaldías.” He allí la primera respuesta a la pregunta que hicimos anteriormente. Olvidan que legalmente NADIE HA VALIDADO, solo cumplieron con el primer requisito. El plan del Gobierno se cumple pues las diferencias están a “flor de piel” y lo peor no se expresan.

SE EQUIVOCAN LAS ENCUESTAS O MANIPULAN LOS PARTIDOS

Si los números son ciertos y reflejan la voluntad del pueblo, porque en ninguna encuesta durante estos 19 años de “revolución”, aparece AD en primer lugar. Peor aún, de sus líderes solo ha destacado nacionalmente Ramos Allup pero nunca en primer lugar. ¿Será que los partidos como el 6D del 2015 se vuelven a equivocar interpretando los números? ¿Mala lectura? La pregunta sería ¿De quién o quienes es el error? ¿El engaño si es que lo hay? ¿Del gobierno jugando al descredito de la MUD invadiéndolos con falsas realidades, traducidas en decisiones erradas, que no expresan la voluntad de la mayoría? ¿O de los propios partidos que se hacen eco?

Algunos queriendo “amarrar sueños” señalan que “quedan muchos adecos escondidos”. Y los que han crecido en estos 19 años ¿Han visto el AD aguerrido de Ruiz Pineda? Otros se atreven a decir que tiene más arraigo que VP y PJ pero ¿Dónde? En las zonas rurales tal vez. “Operación GALOPE” funciono dicen otros. No niego el sentimiento de las viejas generaciones. Solo que la juventud se impone. En Carabobo donde nació y creció Ramos Allup no validaron. En su Zulia, su secretario General si UNT no le “mete la mano” hubiese perdido las primarias para ser Diputado actualmente.

¿Y EL PUEBLO?

En líneas generales, los venezolanos no le prestan atención a las validaciones de ningún partido. Solo una ínfima parte. El problema de la gente sigue siendo el HAMBRE, la inseguridad, la crisis diaria que la clase política no interpreta en su justa medida. Las encuestas reflejan el “bajón” hacia la MUD y la AN, solo que, A DIOS GRACIAS, peor ésta el gobierno. Eso evidentemente es malo porque las causas son de mucha mayor profundidad pero para el venezolano de a pie, no hay tiempo. Eso es el sentir de la calle. El que tiene como irse seguramente lo hará. No hay poder humano que los detenga. Su preocupación es donde hay pan, harina, pasta o arroz regulado, el sueldo no alcanza, etc. La situación política es la causa y nadie ha sabido construir los códigos para que los venezolanos lo “internalicen”.

HENRY RAMOS ESTA CLARITO: ELECCIONES EN EL 2018

RAMOS ALLUP advierte de un “golpe”, de un “estallido” ante lo que ocurre en Venezuela. No obstante señalo que “no sigamos engañando a nadie y que ellos no le harán juego a ningún lanzar de dados”, las elecciones Presidenciales serán en el 2018, contradiciendo así el planteamiento de Luis Almagro de la OEA, quien presenta esa opción como salida. Demás esta agregar, que Ramos luce contradictorio cuando la semana pasada se lanzó a la presidencia. También aclaro, que habrá PRIMARIAS cuando hayan fijado elecciones, refiriéndose a lo señalado por VP y PJ y en especial sobre el tema de las Elecciones Regionales. Mientras Julio Borges y Voluntad Popular respaldan la posición de la OEA y aseguran que si se pueden hacer elecciones generales e igual piensa María Corina y otros. De hecho Voluntad Popular plantea las primarias para Mayo.

Curiosamente Henry Ramos coincide casi plenamente con Rosales pero nadie ha salido a acusarlo de estar “vendido” o “entregado”, ni siquiera los intelectuales y vedettes comunicacionales de Caracas. ¿Por qué?

A LOS ADECOS

Es digno de festejar su regreso, o de evidenciar su permanencia (según muchos nunca se fueron). Empero, no cometan los mismos errores. Las malas lecturas deben detenerse a tiempo. AD no es la primera fuerza basada en el proceso de validación. Lo será cuando haya elecciones. No permitan que los que usufructuaron el poder y crearon a CHAVEZ, continúen desdibujando realidades poniendo ellos el pincel. EL VOTO CASTIGO sigue impulsando cualesquier oportunidad que tenga el venezolano, para expresarse. Las nuevas generaciones de este partido deben asumir las riendas, que la vieja clase política en los gobiernos de CAP y LUSINCHI causaron en gran medida.

OTRA OPORTUNIDAD

Lo cierto es que el Gobierno de Maduro, nuevamente vive un momento de mucha fragilidad. OJO no ésta “tumbao” ni “caído”. Aun es gobierno. Las malas LECTURAS construyen malas acciones. Recordemos el “referendo” “saldrá en 6 meses”, entre otras.

REGION CAPITAL

Aunque usted no lo crea: En INPARQUES Los Altos Jefes tienen un Chef y los trabajadores ni un seguro tienen.

Los empleados denuncian que las modificaciones presupuestarias se hacen de manera manual, afectando la sana administración. Nadie entiende como se invierten recursos en comer tipo “gourmet”, con CHEF y demás, ampliando la cocina y los trabajadores no cuentan con un HCM.

LOS ACIERTOS Y ERRORES DE ROSALES

Su verbo no es bueno y creo que abusa al ir a los programas de opinión. Hasta el presente luce como el más acertado, aunque no como el más querido. El Presidente Donald Trump coincidió con su postura sobre la no exclusión de Venezuela en la OEA. El tema del CLAP y el carnet de la patria, manipulado en su contexto y mal asesorado en el uso de los adjetivos y la sintaxis, es una realidad. Los CLAPS no son solución pero el pobre no puede negar su recepción. Desde que fue puesto en libertad hablo de la ayuda humanitaria y el Presidente Maduro acaba de solicitarla. Quizá se presta a suspicacia aunque era un clamor internacional. No es acertado ROSALES en la sobredimensión de su figura, que necesita ser revalidada en el Zulia. No estoy convencido que en una elección primaria gane “holgadamente”. No si la elección es cerrada, solo entre militantes. Es un error plantear “elecciones Cara e perro”, donde el ganador se lo lleve todo. No si quiere ganar la gobernación. UNT no puede pretender tener el candidato a Gobernador y los candidatos de las dos principales alcaldías. Podrían ser candidatos pero hasta allí…

Este 01 y 02 de abril será el proceso de validación de este partido. UNT superará la meta y quizá en el lenguaje usado por los partidos hasta el presente, ocupe el puesto preferencial de algunos de los anteriores. Deben prepararse para las respuestas.

SIGUE EL PACTO VP-AD

SELLADO Por la madre de Leopoldo. Va viento en popa. El hecho de que la progenitora de Leopoldo López validara por AD, es una señal inequívoca del pacto que existe, previendo cualquier jugarreta del gobierno en el informe final del CNE.

GUISO INFORME.

Leo a Wilmer Suarez. La adquisición de los helicópteros rusos MI-17, burlonamente dentro de la FAV los apodan “ataúdes volantes”. Son Chatarra con tecnología de la 2da Guerra Mundial. Doce se han caído y este Gobierno a pesar de ser más militar que cívico, no hace nada. ¿Qué pasaría si un hijo de un “enchufado” fuera piloto de los mismos?

ZULIA

El Gobernador ARIAS debe revisar las siguientes líneas:

-Su relación de conexión con el partido PSUV y el Gran Polo Patriótico (Si algo queda de este)

–Su relación de conexión con el Gobierno Nacional: No puede seguir asumiendo los errores nacionales y trasladarlos a la Región. El tema de las PANADERIAS. Por ejemplo. Una empresa que es mucho más que una unidad de producción, es un negocio de familias fundamentalmente, que desarrolla relaciones con el entorno y cuya imbricación social es muy importante. Sería como atacar los bares en Irlanda. El vino y los toros en España, las “pizzerías” en Italia. Por ejemplo. Si este gobierno no tiene quien piense acertadamente como resolver los problemas, ¿Cometerá usted los mismos errores?

–Su relación con la sociedad civil: empresarios, deportistas, partidos, ONG, iglesias. Reuniones que no pueden ser tramitadas por otras vías sino directamente por él. ¿Por qué votaría la gente por él? ¿Qué es lo que más valoran de su gestión? ¿Hacer carreteras es más importantes que atender el problema de los alimentos, su costo, los problemas para adquirirlos a precios regulados, etc?

–Su relación interna con el gobierno que dirige. Sin preámbulos y arreglos, ¿Tiene conocimiento el gobernador del costo de la caja o bolsas CLAPS para los empleados y obreros de la GOBERNACION? ¿De cómo es el servicio médico y de hospitalización? ¿Cómo hacen para adquirir medicinas? ¿Están realmente contentos los policías, los educadores?

La Clave de su triunfo responde a que tanto ruido hay, para obtener las respuestas más crudas y menos “maquilladas” de estas preguntas.

Lo señaló porque sé que ARIAS aspirará la Gobernación y mientras más cuesta arriba se la coloquen, sea cual fuere el juego nacional planteado, más firme será su decisión de aspirar.

PIDO A LA GOBERNACION, A LOS ALCALDES EVELING TREJO Y OMAR PRIETO, empresa privada, que atiendan el caso de la señora Marisela Cristopher. Golpeada por su esposo, perdió un ojo y ahora por usar un “parche” no le dan empleo. Ella tiene hijas y ganas de salir adelante, aunque la depresión casi la hace cometer un error. Dios la puso en mi camino para que encontrará una solución. Su teléfono es 04146158940.

