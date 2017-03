Publicado en: Actualidad, Nacionales

Henry Ramos Allup, diputado a la AN y secretario nacional de Acción Democrática (AD), aseguró que las elecciones presidenciales serán en 2018, cuando corresponde según la Constitución.

El parlamentario exhortó a la oposición a no seguir “engañando a nadie”. Aseguró que AD está de acuerdo con realizar primarias a las elecciones municipales y presidenciales, pero solo cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoquen los comicios.

El ex presidente del Parlamento señaló que el Poder Electoral no podrá colocar más trabas para convocar los comicios regionales después de finalizar el proceso de relegitimación de partidos. Sin embargo, se preguntó qué argumentará el Poder Electoral para no realizar las elecciones.

