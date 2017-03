Publicado en: Deportes, Titulares

Mar 27, 2017 12:54 pm

El ex piloto de Fórmula Uno australiano Mark Webber insinuó que el español Fernando Alonso podría no acabar el año con el equipo McLaren dado el pobre rendimiento de su monoplaza, con el que este domingo no pudo completar el Gran Premio de Australia, reseñó EFE.

En declaraciones a la agencia de noticias belga Sporza que reproduce motorsport.com, Webber afirma: “Tal vez Fernando no haga el año entero. Tal vez (su compañero, el belga) Stoffel (Vandoorne) tenga un nuevo compañero en algún momento de esta temporada”.

“Puede que Fernando no haga el año completo, nunca se sabe. Está frustrado como un demonio, ni siquiera quiere terminar sexto o séptimo. Fernando no está interesado en puntuar, lo que quiere es estar en el podio. Por ello, está mentalmente lejos de donde le gustaría estar”, dijo Webber.