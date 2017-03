Publicado en: Tecnología, Titulares

La mayoría de los usuarios ya está acostumbrado a seleccionar su foto de perfil para cada una de las redes sociales en las que participa. Muchos la cambian de acuerdo a la temporada o al estado de humor en que se encuentran. En el caso de LinkedIn, la red social de profesionales, hay que tener mucho cuidado al seleccionar la imagen o fotografía que se usará en el perfil de la cuenta. Sobre este tema trata el artículo de hoy.

En LinkedIn la foto de perfil no solo ayuda a ser reconocido por las personas conocidas, sino que puede ayudar a encontrar nuevas oportunidades, ya sea un nuevo trabajo o una invitación a hablar en un evento profesional. Según LinkedIn el simple hecho de tener una buena foto de perfil aumenta hasta 21 veces más vistas del perfil e incrementa en 9 veces más las solicitudes de conexión. Así que nos tenemos que tomar muy en serio el proceso de selección y publicación de nuestra imagen en esta red social de profesionales.

Pero no tenemos que preocuparnos demasiado, ya que no tenemos que conseguirnos un fotógrafo profesional para que nos tome esa fotografía especial para LinkedIn, pues la podemos hacer con la cámara de nuestro celular. Si estamos trabajando desde nuestro celular podemos usar la edición de fotos que ofrece LinkedIn en su app para móviles. Hay seis filtros de foto disponibles, y también puede recortar y editar el brillo, contraste, saturación y viñeta de la foto de perfil. Además la aplicación es muy fácil de usar.

En este video LinkedIn explica brevemente cómo usar los filtros que agregaron en su app para celulares… Y recuerde, que lo peor que podemos hacer es no agregar ninguna fotografía!

Es conveniente tener en cuenta estos consejos que nos da el propio LinkedIn:

1- Vestirse con ropa que se usa normalmente en el trabajo.

2- Usar un fondo sencillo que no distraiga el punto central que es Ud.

3- No necesita un fotógrafo profesional puede pedir a un familiar o amigo que le tome la foto y hasta es posible tomar un selfie. En todos los casos busque su ángulo favorecedor, todos tenemos uno.

4- Use luz natural y recuerde que puede corregir la fotografía con los filtros que tiene el propio LinkedIn en su aplicación para teléfonos inteligentes.

Los expertos recomienda que la fotografía sea de medio torso y que no sea tomado completamente de frente, sino que tenga algún ángulo. Si se toman un selfie tratar que no salga el brazo extendido. También hay que tener cuidado de no mirar de lado pues se verá extraña la expresión de su rosto. Otro buen consejo es relajarse y esbozar una ligera sonrisa.

