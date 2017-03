Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 28, 2017

Para operarse en el Hospital Luis Razetti de Barcelona, se necesita suficiente dinero tanto para los gastos preoperatorios como para agilizar la operación, así lo indicó Deizy Peraza, madre de uno de los pacientes del servicio de traumatología, reseña el diario El Norte.

Explicó que los pacientes deben desembolsar hasta 200 mil bolívares para adelantar la intervención. Dijo que lleva cuatro meses esperando por la colocación de una prótesis en el brazo derecho para su hijo, y tras varios intentos alguien dentro del área contactó al muchacho y le solicitó esa suma para “operarlo esta misma semana”.

Según la madre del muchacho, la suma le aseguraría una cama en el piso dos de traumatología, donde podría tener una recuperación con atención médica al alcance.

Sin cupos

El no contar con cupos suficientes para cubrir la demanda parece convertirse en una constante para los pacientes del servicio de traumatología.

Es el caso de Ismael Carrión, como prefirió identificarse el joven de 27 años, quien señaló que lleva tres meses esperando por una operación para corregir tres fracturas que tiene en su pierna derecha a causa de un accidente en moto.

Comentó que tras reactivarse las operaciones para los casos electivos, lleva dos semanas reprogramando su intervención por no haber cupo en el piso dos del complejo hospitalario, y mencionó que permanecer en espera también acarrea gastos.

Laboratorios

“Hay que hacerse exámenes de laboratorio en centros privados porque aquí no hay reactivos para nada, hay que pagar traslado las veces que me dicen que me van a operar porque vengo de San Mateo, y también hay pagar con los gastos de los donantes de sangre que me piden porque el banco de plaquetas también está vacío”, señaló.

Aunque mencionó que no tendría como pagar un cupo, comentó que las veces que ha ido a operarse, se ha encontrado con testimonios de pacientes que sí han pagado por adelantarse en la lista de más de 120 personas que desde noviembre esperan una intervención.

No hay paralización

El jefe del servicio de traumatología, Carlos Gómez, explicó que las cirugías electivas no han sido paralizadas y que llevan más de cuatro semanas realizando cinco intervenciones quirúrgicas diarias, de lunes a sábado, dentro de las cuales se hacen dos de pacientes electivos.

Recalcó que han acelerado el número de las cirugías gracias a los aportes del Ministerio de Salud, gobierno regional, y empresas petroleras.

