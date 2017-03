Publicado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

A pesar de los intentos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia porque se suspendiera la sesión extraordinaria de la OEA, 20 países miembros votaron a favor de la sesión que discute la situación del país. 11 Estados votaron en contra y 2 se abstuvieron.

El representante de Venezuela ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Samuel Moncada, señaló que el país se opone a la sesión extraordinaria de este martes, donde será tema de discusión.

“Lamento mucho informar que Venezuela se opone a la realización del Consejo Permantente, no sobre la base de lo que dice el estatuto acerca de quién puede convocarla, no es lo que estamos discutiendo, sino sobre la base y el carácter de esta reunión”, declaró Moncada.

Indicó que la sesión ha sido convocada sin el consentimiento de Venezuela y que su carácter es intervencionista. Además, denunció que ha habido coacción para tratar de forzar la voluntad de algunos países miembros de la OEA.

“Queremos que se discuta en qué artículo de la carta de esta organización se puede subvertir la idea de que los Estados son soberanos”, dijo.

Ante la invitación por parte de Canadá a votar por la realización de la sesión, Moncada respondió: “Pueden haber mil votos, no les estoy pidiendo que me acompañen, quiero que me digan si ustedes decidieron romper con el principio organizador de la OEA. ¿Están diciendo que, con el carácter de esta reunión, no les importa?. Están asumiendo la destrucción de la Carta Democrática”

Los representantes de Nicaragua, Denis Moncada, y de Bolivia, Diego Pary Rodríguez, también solicitaron la suspensión de esta sesión, por considerar que está violando la soberanía venezolana.

“La OEA es una organización que dice respetar los procesos y no tiene democracia porque ni siquiera es capaz de escuchar, por lo tanto no estamos de acuerdo con esta sesión ni estamos solicitando una votación”, dijo el representante de Bolivia.

El representante de Nicaragua apuntó que había falta de claridad. “Venezuela ha hecho una consulta que no se ha respondido, ¿este foro que dice ser de buena fe, va a acordar que la carta va a dejar de ser un instrumento para regir la relación entre los Estados?”.

Por su parte, el departamento jurídico explicó que la base de la reunión es el artículo por la cual ha sido convocada, la solicitud de un grupo de Estados para tratar la situación de Venezuela. Por ello, también instó a que se votara por la realización, para la cual se necesitarían 18 votos a favor.

Sin embargo, la delegación venezolano insistió en la “ilegalidad de la sesión”.

“Esto ocurre cuando tratan de violar la soberania de Venezuela, la respuesta del consultor jurídico no es suficiente. No hay base legal para esta sesión cuando dicuten esta naturaleza, si ustedes continúan con este procedimiento, nosotros protestamos energicamente”, dijo Moncada.

Una vez aprobado el orden de la sesión, México fue el primer país en intervenir, asegurando que la la decisión de suspender a un país miembro es el último recurso y que antes deben agotarse otros recursos.

Luis Alfonso de Alba consideró que debe darse la liberación de los presos políticos y el reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional. Además, solicitó un “cronograma electoral claro”.

Canadá, por su parte, indicó que Venezuela se ha alejando de los valores democráticos. “Es necesario el cese de la situación. Debemos poner en marcha las acciones para resolver el conflicto”.

En ese sentido, Costa Rica manifestó su preocupación por el irrespeto de los derechos humanos en Venezuela, por el “debilitamiento institucional”, así como la crisis del sector salud y el desabastecimiento de alimentos.

“Deseamos ver a Venezuela crecer con estabilidad social, política y económica (…) Es necesaria una hoja de ruta para solventar la crisis institucional y lograr el respeto de la separación de poderes”, dijo Rogelio Sotela Muñoz, representante costarricense.