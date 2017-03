Publicado en: Opinión

No es mantequilla lograr entendimiento o diálogo en un campo de batalla donde se lucha sin reglas por el Poder político, económico y tecnológico. Entre elegir, seleccionar, leer, decidir en su sentido más común se considera la facultad de pensar. Se trata pues de la capacidad que tiene la mente de una persona para discernir cómo se relacionan entre sí. El entendimiento permite a las personas ponerse en contacto con el mundo como realidad, captando su estructura y significado. Y se logra un acuerdo consensuado.

Por Jesús Alfonzo Sánchez / @JASANCHEZ1945

El Dialogo es una forma de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de emisor y receptor. Para que se produzca el diálogo, es necesario un intercambio de papeles entre los denominados interlocutores. Estrictamente el diálogo es oral, pero también puede encontrarse escrito. Por ejemplo: En un debate un grupo de personas discuten un tema pactado cuya finalidad es firmar una decisión mayoritaria. Está presidido por un moderador (facilitador), cuya finalidad es respetar el orden del turno de palabra, duración y decisiones. En el caso de los grupos formados por numerosas personas, el portavoz es el encargado de exponer las ideas del grupo. Esto ocurre en el Parlamento, en los partidos políticos, entre Oposición y gobierno en Democracia, pero menos en Venezuela.

Entendimiento es la palabra clave, para salir del absurdo círculo vicioso que nos mantiene como la peor economía del mundo. El entendimiento va más allá del dialogo, lo supera y lo eclipsa. Pero el pensador político Michel Foucault explicaba muy bien que había que tener decisión y coraje, para valerse del entendimiento. ¿Será eso lo que le falta a nuestros líderes de hoy? Se necesita entendimiento para combatir eficazmente el hambre, el hampa, acordar que hacer con el dólar preferencial y el dólar paralelo, con la hiperinflación, con el aumento astronómico de alimentos y repuestos (…), y consenso para promover la producción nacional, luchar contra la corrupción y narcotráfico de verdad, soltar a los presos políticos por disentir del gobierno y oposición, por la separación de los poderes públicos de verdad, poner en su santo lugar: tsj, poder electoral y ciudadano anexos del presidencialismo (poder ejecutivo) en minúsculas por…, y muchos otros problemas que nos degradan como sociedad.

La Iglesia católica, que durante siglos ha estado buscando el entendimiento entre los hombres, y en nuestra historia reciente ha logrado sentar con lucidez a Castro y Obama, a Santos y las FARC (nadie sabe cual será el resultado positivo o negativo), continúa a pesar de los extremistas, sus esfuerzos para lograr entendimiento en Venezuela, el cual no resulto porque hubo un dialogo falso con extraños ex presidentes de facilitadores. Ojalá ahora se aplique el Entendimiento autentico entre el Psuv gobierno y dirigentes (MUD) Oposición Democrática y comprendan la responsabilidad histórica que pesa sobre sus hombros. Las ambiciones desmedidas y peleas improductivas están destrozando a la sociedad venezolana. Es hora de buscar el camino de la Esperanza para alcanzar el bien común. El filósofo francés Alain afirmo: “Uno debe predicar la vida, no la muerte; propagar la esperanza, no el miedo y cultivar la alegría, el tesoro más preciado del hombre. Ese es el gran secreto de la sabiduría”. Entendimiento es lo que necesita poner en práctica las fuerzas vivas de la sociedad venezolana para salir de este laberinto que nos metió “los amos del valle” y la ANTIPOLITICA en la cuarta republica. ¡Jamás! los golpistas encabezado por el paracaidista Chávez y los corruptos comunistas trasnochados hubiesen podido llegar al poder para quedarse como triunfadores del anti sistema. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

Como paradoja, el caso de Trump, hoy es Presidente de los EEUU. Las librerías en EEUU se han llenado con títulos sobre el triunfo de Trump. Como candidato anti sistema Trump atrajo los votos de todos los enfrentados con el status quo, incluso los de aquellos con postulados no cubiertos por su discurso, como la gente de la llamada “derecha alternativa” (neonazis, racistas, etc.), y se hicieron creíbles en él posturas contrarias a las que hasta hacia poco él mismo sostenía en temas sensibles, como el aborto y al matrimonio gay. Llegó al punto en el cual ya Trump podía decir cualquier cosa, sin que ello afectara la inclinación a votar por él. Y como si fuera poca cosa concluye para cerrar en su noche de campaña electoral la más controversial en la historia electoral de EEUU con una consigna premonitoria: “Mañana la clase trabajadora irá a votar y yo seré el campeón en el enfrentamiento de los americanos contra este sistema corrupto e injusto”, cita tomada del libro “Cómo ganó Trump” de los periodistas J. Pollak y L. Schweikart). ¿Cual será el final de la película…?

Hoy el pueblo de Venezuela tiene un reto ineludible para salir de esta pesadilla esclavista que ha impuesto este gobierno militarista que tiene más de tres lustros destruyendo con saña el patrimonio nacional. La población en general sufre en carne propia la muerte en cada puerta de su vivienda, enfermedades, hambrunas, calamidades, vejaciones, violación a los DDHH y para colmo sin respuestas a la prestación de servicios públicos como nunca ante había pasado en la nación venezolana.

Hoy contamos con el apoyo de la mayoría de la población en un 85% sin distinción de colores políticos y al propio tiempo apoyo internacional de la ONU, CE y OEA. La solidaridad internacional es vital como apoyo humano pero la realidad es que el problema es nuestro y debemos resolverlo nosotros con decisión y coraje sin miedo pero con civilidad en la transición del gobierno saliente con el entrante sin alteración del orden constitucional ni derramamiento de sangre como ha sucedido en estos 18 años de saqueo y destrucción por los traidores de la Patria: chavismo enloquecido y corrupto con chulos comunistas cubanos. Los delitos de lesa Humanidad no prescriben y tampoco las deudas contraídas.

Entendimiento y Esperanza es la brújula mágica que debe poseer el ciudadano de a pie como orientación para rescatar y renovar la Democracia pluralista y de alternancia en la Venezuela del siglo XXI.

