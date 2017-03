Publicado en: Opinión

Mar 28, 2017 2:53 pm

Hemos dedicado este espacio, de forma constante e insistente, a la preocupación que muestran los ciudadanos del Municipio Libertador (Carabobo) con respecto al acelerado deterioro de la educación pública en la entidad. Hoy, lo volvemos a hacer por solicitud de maestros, representantes y estudiantes que se sienten víctimas de una política educativa destinada a vulnerar sus derechos. El artículo 103 de la constitución establece que “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo (…)”.

Sin embargo, en el Liceo Bolivariano Guaratarí, ubicado en “La Arenosa”, zona rural del municipio, sus 250 estudiantes reciben clase solo dos días a la semana por falta de docentes, solo tiene 6 salones, por lo cual varios grados deben ver clase debajo de los árboles, no tienen cerca perimetral que les proteja de la acción delicuencial e, incluso, existen actas procesadas en la Oficina de Supervisión Intercircuital del Municipio Libertador, órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde representantes, docentes y alumnos solicitan la destitución de la directora encargada del plantel a razón de múltiples denuncias de maltrato y persecución laboral. Sobre este caso, las autoridades guardan silencio cómplice. Pues, en esta columna no guardamos silencio, denunciamos y esperamos que sino el deber, por lo menos la vergüenza, haga operar a las instancias con jurisdicción en la materia.

No es el único caso. En la Urb. Libertador, en la parroquia Tocuyito, la U.E. Estadal Libertador, los docentes, representantes y estudiantes denuncian el total abandono del mantenimiento de áreas verdes y las canchas que a la fecha se encuentran inutilizadas. Asimismo, el Programa de Alimentación Escolar solo trae comida para dos días cada semana y desde hace mucho tiempo se les olvidaron las proteínas, solo traen frijoles y pasta, incluso, los aliños, los deben comprar los estudiantes y docentes. Alarmantemente, fue cerrado el primer grado del turno de la tarde por falta de presupuesto para pagar al docente suplente. La subdirectora “bolivariana” encargada se hace de la vista gorda de todas estas irregularidades. Obviamente, este caso se ha intentado denunciar en las instancias respectivas pero las autoridades pelotean a sus más de 500 estudiantes, docentes y correspondientes representantes.

Debo hacer mención al caso de las titularidades docente. En 2014 se otorgaron documentos con fotografía incluida de titularidades a muchos profesores, no obstante, a la fecha, esos nombramientos no aparecen en Gaceta Oficial. Dígame usted amigo lector, ¿es justo que todo esto ocurra en un país petrolero? ¿En la “Venezuela Potencia”?. Lo hemos dicho antes y lo diremos nuevamente, la educación es clave para el futuro del país, pero es más que claro que al actual gobierno no le interesa el bienestar de la gente. Quizá el bienestar de los cubanos, pero el bienestar de los Venezolanos no. ¡Les sale serrucho!

Julio Castellanos / @rockypolitica / [email protected]