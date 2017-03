Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 28, 2017 1:31 pm

El diputado y secretario general del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, aseguró este martes que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de exigir al Ejecutivo que tome medidas para evitar un estado de conmoción interna deja a Venezuela como un país que no respeta el Estado de derecho.

“A mi no me extraña ni me sorprende ninguna decisión del TSJ desde que asumimos en 2016. En este momento, mientras se discute la situación de Venezuela en la OEA, esa decisión perjudica más al Gobierno y nos retrata como un país que no respeta el Estado de Derecho”, dijo Ramos Allup durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1 transmitido por Globovisión.

“Cuando se aprueba un tratado en organismos internacionales se convierte en una norma supraconstitucional, que está por encima de la Constitución Nacional y no te pueden acusar de injerencista y subversivo. Lo que ocurre es que el Gobierno ha quebrantado el estado de derecho y no quiere hacer un llamado a elecciones”, aclaró el diputado.

Expresó que, en caso de aprobarse la aplicación de la Carta Democrática “con ella vendrían suspensiones para el país. Pero el tema, en este momento, no es la aplicación porque lo que está sucediendo es que en este momento se discute el caso Venezuela y ese es el tema”.

Aseguró que la sentencia del TSJ deja a los diputados opositores sin seguridad. “No sabemos lo que pueda hacer este Gobierno, en cualquier momento nos podrían llevar presos a todos los diputados de la oposición, justo cuando se sienten como ‘el ánima sola'”.

