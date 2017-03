Publicado en: Opinión

Mar 28, 2017 6:08 am

ALTO

WE WILL COME BACK:

Se mueve el tablero político. “Voy a freír las cabezas de los adecos en aceite”, dijo una vez quien se creyó el todopoderoso de Venezuela, el extinto Hugo Chávez Frías. En la cuarta jornada de validación de los partidos políticos este presagio quedó en eso, mero absurdo e improvisado hueco, sin mañana ni futuro. ¡Otro fracaso más…! El Comandante ya no está con nosotros y su anti histórico proyecto es ya sentimiento de minorías, mientras que los adecos, se podría decir, han hecho presente la promesa de su fundador, Rómulo Betancourt: han regresado. La demostración de querer participar, de sentirse actores protagónicos se vio este pasado fin de semana en todos los niveles socio económicos: Catia y Baruta, Chacao y San Bernardino. Todos los colegas que asistieron a los actos de sábado y domingo expresan conclusiones similares: alegría, unión, organización, deseos de lucha. Ver gente tan variopinta como Américo Martin, exguerrillero y exdirigente del MIR, y Antonio Paiva, miembro del comando Los Aguiluchos que secuestraron un avión de Avensa en 1961 para protestar contra Rómulo Betancourt, en este encuentro con los adecos contiene grandes e importantes mensajes. El gesto de Leopoldo López de pedirle a su madre, Antonieta, que valide en la jornada de Acción Democrática dice mucho, tanto en cuanto a números como al mensaje de unidad política que se lanza hacia el mañana. Aprovecho para igualmente felicitar a las dos organizaciones jóvenes de la política venezolana, como son Primero Justicia y Voluntad Popular por sus igualmente logros políticos semanas atrás. Estos eventos -en principio montados por el rojo CNE creyendo que la gente no iba a salir a validar sus preferencias políticas- fueron singularmente valiosos en la ruta por recuperar lo que antes éramos: un pueblo educado, militante, polémico, pero jamás enemigos unos con otros, como lo plantea este chavismo comunistoide, de pacotilla y atrasado en el tiempo. El mensaje nos queda claro: la unidad, sostenida a toda tregua, sacará al chavismo corrupto e incapaz del poder. El que, tras arruinarnos, regresarnos un siglo atrás, sembrar la impunidad absoluta, quebrar la industria petrolera, robarse el Tesoro Nacional y sembrar odio, miseria y criminalidad en toda nuestra geografía ¡lo sacará para siempre…! ¿Qué hubiera pasado este pasado fin de semana en Venezuela si el CNE les hubiera dado a los adecos todas la facilidades y condiciones que la Ley señala y no las trabas, dificultades y componendas que tuvieron que confrontar? Los que nos quedamos aquí para luchar por volver a ser la Venezuela decente, productiva, democrática, con justicia independiente, sin impunidad, sin pranes civiles o uniformados, y sin odios, ver lo que viene ocurriendo recientemente en política estamos seguros que Venezuela recuperará al corto plazo la senda de su bienestar y modernidad. Pero hace falta el esfuerzo principal: la unidad de todos los demócratas …

MEDIO

OJO: SI HAY DÓLARE$:

El mismo día en que no había terminado de sorprendernos el presidente Nicolás Maduro con su primer reconocimiento, en años, de que hay crisis con los medicamentos y por ello solicitaba ayuda -casi contra la voluntad de su régimen- a las Naciones Unidas, nos llegó la noticia de la compra por parte de CITGO de dos aviones Bombardier con un costo de $54 millones uno y $ 65 millones el otro. Las aeronaves serán para uso, el primero, del actual ministro de Energía y Minas y expresidente de Citgo Nelson Martínez y el segundo para usufructo del presidente Nicolás cuando lo entreguen en un par de meses. Esta adquisición también podría significar el cambio por un avión más costoso y grande antes de que se finiquite el contrato con la empresa fabricante canadiense. El financiamiento lo lograron con un “leasing” a través del Bank of America. La operación implica que CITGO entregue uno de sus aviones Falcon 2000 al llamado Grupo 4 adscrito a la Presidencia de Venezuela para uso de quien tenga en gana el jefe de Miraflores. El diseño interior de ambos aviones tendría capacidad para 14 pasajeros, dos pilotos y una aeromoza. Estos días hemos recordado las famosas “colitas en aviones de PDVSA” que tanto Hugo Chávez, en su campaña, como el fallecido periodista Alfredo Peña, su primer ministro de Secretaría, cuando apenas entraron al gobierno comenzaron a montar el show contra la petrolera acusándola de corrupción con los préstamos de su flota aérea. Exageración y mentiras, como hemos visto en 18 años de corrupción multiplicada mil veces más que la que falsamente acusaron. No solo las colitas sino los regalos y préstamos de aviones a los hermanos Castro (que incluyen aviones ejecutivos y comerciales), a Evo Morales, a Daniel Ortega y a los presidentes y funcionarios de los países integrantes de Caricom. Sin contar las compras, con dineros del Estado, de varias decenas de aeronaves con registro privado y comercial que llenan los hangares de los principales aeropuertos con vigilancia militar. Citgo siempre fue el mecenas de la pareja presidencial al prestarle los aviones para sus viajes “oficiales” por Estados Unidos y el mundo.

