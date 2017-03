Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 29, 2017 12:53 pm

El alcalde de Miami (EEUU), Tomás Regalado, expresó este miércoles su compromiso con mantener una urbe “diversa” e “inclusiva” pese a las políticas del presidente del país, Donald Trump, y aseguró que la ciudad asumirá roles de protección social si es necesario frente a los recortes. EFE

En el marco de un foro sobre los retos de futuro para las grandes ciudades de Latinoamérica celebrado hoy en Buenos Aires, Regalado disertó como invitado junto al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sobre la creciente importancia del rol de la ciudad en la sociedad, dado el aumento demográfico urbano.

Regalado, nacido en La Habana, destacó con orgullo que Miami es una “ciudad diversa, inclusiva, donde todo el mundo luce diferente” porque el 62 % de sus residentes son no nacidos en Estados Unidos.

“Miami es la ciudad latinoamericana más cerca de los Estados Unidos, es una ciudad que hasta tiene política exterior, es una ciudad especial. La fundaron personas que no nacieron en los Estados Unidos”, apuntó durante el panel de apertura del foro titulado “Las ciudades de América Latina ante los desafíos globales”.

El alcalde de Miami aseguró que la ciudad mantendrá los derechos de sus habitantes, incluso aunque tengan que ir a la Justicia frente a las políticas antiinmigración que pueda desarrollar la Administración Trump.

“Hemos tenido una política muy clara. Las fuerzas de policía que son propias no actúan ni van a actuar como funcionarios federales o como agentes de inmigración. Nuestra misión es proteger y servir”, sostuvo Regalado.

El funcionario apuntó que en el actual contexto hay muchos habitantes que no acuden a las fuerzas de seguridad por miedo.

“Estamos yendo a esa etapa de tratar de convencer a las personas de que la Policía está de tu lado, que no va a ser un catalizador de tu futuro como inmigrante (…). No nos cansamos de repetir públicamente que en la ciudad de Miami los cuerpos están de la parte de los residentes y no vamos a tener nada que ver con eso, aunque tengamos que ir a las Cortes”, recalcó.

También anticipó que el nuevo Gobierno estadounidense recortará fondos en temas que afectan a la calidad de vida en áreas como la seguridad o los fondos para la caridad y que, ante ello, la ciudad asumirá la responsabilidad.

“Va a ser un mandato sin fondo que tenemos que asumir nosotros”, indicó.

“Las escuelas no están preguntando ningún tipo de documentación, simplemente nombre y apellido. Y estamos tratando a través de las escuelas de devolver a esos residentes la confianza”, recalcó.

Junto a sus pares de las capitales de Argentina y México, Regalado también discutió en el foro sobre las perspectivas de crecimiento poblacional de las grandes ciudades y los retos que ello implica a nivel de servicios y urbanismo.

Urbanización de las zonas de asentamientos precarios (villas miserias o favelas), transporte, institucionalidad y leyes o servicios de salud fueron algunos de los temas tratados.

El foro está organizado por el diario español El País y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación, entre otros, de Íñigo de la Serna, ministro de Fomento de España.