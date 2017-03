Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 29, 2017 5:10 pm

Los abogados del alcalde electo José Ramón López, son optimistas y creen que cada vez está más cerca la resolución de este caso que puso preso al dirigente chavista y ha convertido a la alcaldía de Caroní en una especie de piñata donde todos se sienten con el derecho de caerle a palos.

Nota de prensa

En rueda de prensa, los abogados defensores de López, Miguel Vincenti, Iván Ibarra, Javier Antequera y Alexander Andrade, reiteran que solicitarán nuevamente el traslado de José Ramón López, de Monagas a Ciudad Guayana y por supuesto su libertad.

Para ello sustentan dichas solicitudes en el hecho de que la residencia oficial de López no es el estado Monagas, es el estado Bolívar y en segundo término al alcalde se le violaron todos sus derechos, siendo el primero el que establece el 49 de la Constitución Nacional: El debido proceso.

Este miércoles fue nuevamente la audiencia de José Ramón López ante el Tribunal V de Control y como siempre algo sucedió y no se pudo hacer.

Con esta ya son 13 “visitas” que hace José Ramón López a los tribunales de Ciudad Guayana y son trece los traslados desde el estado Monagas, donde el juez Hernán Eduardo Bogarin Beltrán ordenó el arresto domiciliario cuando el 16 de diciembre, le dictó medida cautelar sustitutiva de libertad al gerente municipal electo de Caroní.

-¿En fuentes del partido de López, el Psuv, se maneja la tesis que a él se le informó que acudiría a todas las audiencias pero nunca habría una porque él saldría en libertad cuando fueran las elecciones regionales?

Esas son las sospechas de situaciones como las que ocurre de diferimiento sin causa, que nos permiten pensar en eso.

Como para comprobar la tesis, este miércoles nuevamente, fue diferida la audiencia, esta vez para el 30 de mayo a las 2 de la tarde. En esta ocasión Bogarin Beltrán fue el que no se constituyó. Todas las partes, se encontraban en el tribunal, excepto el juez.

Medida sorpresiva

Los abogados declararon a los representantes de los medios que para ellos fue sorpresivo que en diciembre del año pasado le dictaran esa medida a José Ramón López en el estado Monagas.

Nosotros la habíamos solicitado en varias ocasiones pero para el estado Bolívar, donde es su residencia, donde está su familia, explicaron.

“Lo correcto era que si el tribunal consideraba que estaban dadas las condiciones se le diera en su residencia. Eso lo establece el código orgánico procesal, la Constitución también prohíbe la medida de desarraigo y aunque ciertamente eso es con respecto al país, se puede interpretar que el legislador quiso dejar claro que ninguna persona puede ser sacada del seno de su domicilio, a donde pertenece, a donde está su familia, hasta los detenidos de los peores crímenes no se les puede cercenar su derecho a estar cerca de su familia,” dijo Vincenti.

Es inédito que un arresto domiciliario deba ser cumplido en otro estado a donde pertenece el detenido. Hemos hecho varias solicitudes de revocación de esa medida pero no hemos tenido respuesta de los tribunales, acotó.

Vamos a exigir que el alcalde sea trasladado vamos a reiterar los llamados hechos el derecho, al debido proceso, insistieron los defensores de José Ramón López.

¿Quién es el alcalde?

Otro detalle que dejan en claro los abogados de José Ramón López, es que no se sabe quién es el alcalde de Caroní, porque al renunciar Eriberto Aguilera, hace unos meses, la acción de la medida innominada que dictó el tribunal Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a favor de Eriberto queda sin efecto, por lo tanto la coordinadora general de la alcaldía en ese momento era Gregoria González por lo que ella debe ser la alcaldesa, ya que es funcionaria de la alcaldía, cosa que no es Tito Oviedo y no era Eriberto Aguilera, pues había sido destituido por el alcalde José Ramón López quien además había designado a Gregoria como coordinadora general el 25 de septiembre del 2016.

Destaca la defensa de López que en ese expediente de Jurisdicción Contenciosa se libraron todas las boletas de notificación cuando se decretó la medida cautelar en favor de Eriberto Aguilera y fueron notificados todos menos José ramón López, quien era el alcalde para ese momento.

“Él aún no ha sido notificado formalmente por el tribunal superior contencioso y ya no tiene sentido pues Eriberto Aguilera renunció.

Por eso siempre nos hemos preguntado de qué se sostiene Tito Oviedo porque al no existir esa medida porque Eriberto renunció, la coordinadora de la alcaldía sigue siendo Gregoria González, quien fue la que quedó encargada por José Ramón López”, reiteran.

Un poco de historia

Gregoria González fue elegida coordinadora general de la alcaldía de Caroní, de acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el cual especifica que “cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva”.

La resolución del alcalde López para esa fecha fue la N° 3.980, del 25 de septiembre, donde dejaba sin efecto la designación de Aguilera como encargado. Ese mismo día, había designado a Gregoria González como coordinadora general de la alcaldía.

El Psuv en esas fechas se apoyó en la decisión del tribunal superior estadal y en una acusación de la Contraloría General de la República pero la Contraloría lo que había determinado era que José Ramón López no podía actuar como alcalde (¿?) hasta que pasaran los 90 días de permiso que había solicitado por motivos de salud.

Pero desde el punto de vista legal, una decisión administrativa no puede estar por encima de una decisión del pueblo, pues José Ramón es el alcalde electo, por lo tanto eso no tenía sentido. CNP 4.568