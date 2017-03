Publicado en: Actualidad, Nacionales

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, informó sobre la presunta vinculación del parlamentario por el Gran Polo Patriótico, Diosdado Cabello y del ministro de transporte y obras públicas, Ricardo Molina, con la empresa Odebrecht. Ambos funcionarios fueron acusados por parte de la Fiscalía de Brasil por recibir sobornos de Marcos Odebrecht.

“Hace tres semanas fuimos a reunirnos con el Parlamento y la Fiscalía de Brasil, en donde se comprometieron a compartir información con la Asamblea Nacional de Venezuela. La Fiscalía inicialmente hizo un acuerdo con los Parlamentos de la región para establecer una delación premiada con Marcelo Odebrecht. Es decir, al confesar Marcelo, se le dio un trato para zanjar la investigación. Durante la experticia policial se filtraron pruebas que señalan a Diosdado Cabello de mantener comunicación fluida con Marcelo Odebrecht y a Ricardo Molina de haber recibido 6 millones de dólares en sobornos por parte de dicha organización”.

El también dirigente nacional de Voluntad Popular informó que las investigaciones han determinado que la empresa tuvo un promedio de cinco a siete años de retraso en entrega y conclusión de las obras. “El único país que tiene el 90% de obras Odebrecht inconclusas es Venezuela. En toda la región las obras fueron concluidas, menos acá. De las 31 obras, casi 26 inconclusas y 2 por incluir. No hay ningún venezolano que haya podido montarse en el Metro de Caracas hasta Guarenas, que haya pasado por el segundo puente del lago de Maracaibo, que haya viajado en el Ferrocarril del Centro y que haya disfrutado de la electricidad producida por Tacoma”.

Precisó que desde Brasil se realizará una investigación para determinar la fuente de financiamiento de las distintas construcciones. “Al parecer dichas obras fueron financiadas por El Banco de Desarrollo de Brazil; entonces no solamente se robaron el dinero, sino que estamos endeudados con Brasil gracias a estas obras. Esta centrifuga de corrupción fue muy elevada”.

Acompañado por los diputados Ismael García, Stalin González, Guillermo Luces, Ramón Flores y concejales del municipio Baruta, reiteró que continuarán las pesquisas sobre este caso hasta determinar las responsabilidades políticas de cada uno de los implicados.

“La Fiscalía de Brasil entiende el secuestro de poderes que hay en Venezuela y la poca cooperación por parte del Estado, por eso se comprometió a enviarnos todas las pruebas necesarias para establecer las responsabilidades desde el Parlamento venezolano. Sabemos que están implicados los Ministros de Infraestructura, los entes responsables de cada construcción y el Ejecutivo Nacional por haber firmado los contratos. Sobretodo el exministro de comunicaciones, exgobernador del estado Miranda y expresidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, quien debe explicar por qué mantenía comunicación continua con Marcos Odebrecht”.

En este sentido, resaltó que en toda Venezuela existen rastros de corrupción Odebrecht y asoció a esta empresa con el saqueo masivo que ha llevado a cabo el régimen en el país. “Hoy Venezuela atraviesa la crisis más grande. La pobreza no solo está asociada con el poder adquisitivo sino con el medio de transporte público servicios y bienes. Esto ha contribuido con que los venezolanos sigamos hundidos en la pobreza. Son 26 obras de cemento y cabilla muerta, cuando los venezolanos no tienen ni que comer. Nuestro pueblo ya no sueña, solo vive el presente”.

Guaidó denunció que las obras concluidas por la empresa Odebrech en Venezuela fueron pagadas con exceso de sobreprecio, en comparación al resto de los países. “El segundo puente sobre el Orinoco, el Orinoquia, le costó a los venezolanos, aproximadamente 400 millones de dólares por Km. Un puente de similar envergadura en Portugal costó 80 millones por Km. Hay entre 600% de sobreprecio en obras concluidas en el país por esta empresa. Hay miles de millones de dólares venezolanos invertidos en estas obras. Esa es la magnitud de la tragedia. Cada vez que vemos a estas obras recordemos a los venezolanos que comen en las calles. No debemos seguir tolerando la corrupción”, puntualizó.