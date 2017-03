Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 29, 2017 9:56 am

De esta manera el Concejal del Municipio Vargas y también coordinador regional del partido Primero Justicia Miguel Malliotakis declaro desde la Cámara de Comercio durante una reunión con dirigentes del partido que el alcalde le tiene miedo a la gente y por eso no quiere darle la cara. “Los varguenses tenemos muchas preguntas e incógnitas sobre su inexistente y nefasta gestión, deploramos que quiera hacer su presentación de Memoria y Cuenta escondido en una base militar” resalto.

Señalo que a su criterio los gobernantes deben ser cercano a los ciudadanos, pero en el caso de Alcalá Cordones no es así, ya que no tiene nada que mostrarle a los varguenses pero si mucho que responder pues su gestión ha sido la peor en la historia de nuestro Municipio y por eso se esconde y no da la cara a los varguenses.

El edil también rechazo el hecho de que desde la juramentación el Concejo Municipal no haya sesionado más “No nos cabe duda que esta fue una orden directa del alcalde para con los conejales del PSUV que le siguen el juego y le dan la espalda a la gente avalando sinverguenzuras y los posibles hechos de corrupción dentro de la alcaldía como la manipulación indiscriminada de los fondos a terceros mientras que los trabajadores del Municipio están desprotegidos y desamparados, amontonándose así las deudas”.

Malliotakis le hace un llamado al Alcalde retándolo a que presente su Memoria y Cuenta en cualquier calle del Municipio Vargas, “Bájese de la camioneta con escoltas donde se la pasa montado y presente su memoria y cuenta en cualquier sector de Vargas a ver cómo le va” finalizo.

Nota de prensa.