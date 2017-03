Mar 29, 2017 11:03 am

Hashtags como #Ruperta y #CaricuaoZoo lograron despetar el interés de varias personalidades en el mundo.

Paris Jackson retuiteó la información publicada por el sitio en Internet World Animal News que hace alusión a las condiciones en las que se encuentra la única elefanta que queda en el Parque Zoológico de Caricuao.

“Esto es INHUMANO y EXASPERANTE. Difundan para ayudar a estas hermosas criaturas que tanto merecen una vida mejor.”, escribió la hija del rey del pop, logrando miles de RT’s a su mensaje.

World Animal News dijo que los animales del zoológico de Caricuao necesitan ser rescatados y que harán una petición al Gobierno venezolano para cerrar este parque.

this is INHUMANE and INFURIATING. spread the word to help these beautiful creatures that so much deserve a better life. https://t.co/fR7CtjoPmO

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 27 de marzo de 2017