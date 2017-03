Publicado en: Nacionales, Titulares

Mar 29, 2017 1:32 pm

En el Voluntariado “Pasión por Maracaibo” y la Fundación “Humanismo y Progreso” creemos en la educación como vía para la construcción de ciudadanía, por lo cual hemos diseñado e iniciamos el proceso de ejecución del novedoso Programa de Becas de Educación para el Trabajo “Arístides Calvani”, a través del cual se entregarán siete mil becas.

Nota de prensa

El anuncio formal fue hecho por el líder de “Pasión por Maracaibo”, Carlos Alaimo, en una rueda de prensa donde irradiaba el entusiasmo por esta iniciativa que busca promover la capacitación de ciudadanos entre 16 y 40 años para que puedan enfrentar con éxito la crisis que afecta al país.

Para Carlos Alaimo el actual Gobierno durante más de 18 años ha venido destruyendo la educación: “Nuestro proyecto político es la antítesis del oficialismo en materia educativa. Ellos destruyeron a las escuelas técnicas y los tecnológicos. Incluso acabaron con el INCE, que tanto le dio al país, cuando le colocaron la S de socialismo. Pero nosotros creemos en la educación en diferentes niveles y por eso promovemos esta iniciativa que forma parte del activismo social que estamos desplegando”.

Expuso el médico y empresario que el Gobierno supuestamente revolucionario no cree en la educación: “Porque no hace lo que debe hacer en esa materia, pero tampoco deja que el sector privado invierta en la educación. Bloquean la creación de nuevas universidades privadas, cuando eso es parte del desarrollo de una sociedad. El mejor ejemplo está en ciudades como Bogotá con 53 universidades privadas, Medellín con 48 y Shanghai con más de 100 instituto no oficiales”.

Añadió que la intención de ellos es crear un hombre nuevo sumiso y resignado: “Pero en Pasión por Maracaibo creemos en la educación como una instancia para la superación y formación del hombre. Este programa se suma a otras acciones que hemos desplegado en educación como los cursos de repostería y la capacitación de más de 500 indígenas en artesanía e incluso les facilitamos los insumos”.

Oficios y el proceso

El coordinador del Programa de Becas, Oscar Alí Moncayo, explicó que la iniciativa incluye 11 planes de estudio en áreas en las cuales el becario puede formarse en: computación básica, mantenimiento y reparación de computadoras nivel I, administración en nómina comercial y contratación colectiva, asistente contable, refrigeración comercial, asistente administrativo computarizado, mecánica automotriz, peluquería básica nivel I, asistente de farmacia básico, diseño gráfico avanzado y manicurista básico.

Moncayo explicó que en esta primera etapa serán entregadas 2.100 becas y los requisitos son básicamente ser venezolano, poseer cédula de identidad, estar residenciado en Maracaibo (indispensable) y saber leer y escribir: “Pero además que tengan inclinaciones por alguna de las áreas de estudio en la cual desea recibir la beca”.

Indicó además el coordinador que el censo se realizará a partir de este martes 28 de marzo y concluye el sábado 1ro de abril. Cada interesado debe ingresar a la página www.carlosalaimo.com y ahí procederá a llenar el formulario del censo. Luego del proceso de selección las becas serán entregadas el martes 18 de abril.