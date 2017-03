Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 29, 2017 7:36 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y dirigente del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT), Stalin González, afirmó este miércoles que el gobierno en su intento de no hacer elecciones ha puesto obstáculos en el camino. “La Unidad decidió en su mayoría ir al proceso de validación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque si no íbamos era regalarle al gobierno un espacio (…) entendimos que la unidad estaba por encima de cualquiera de los intereses particulares”, reseña Unión Radio.

González dijo que se han superado las expectativas. “El gobierno pensó que nadie iba a ir. Cada proceso ha sido incluso más interesante que anterior. Este es el último fin de semana y Un Nuevo Tiempo tiene la responsabilidad de acudir”.

El también jefe de la bancada opositora en el parlamento, dijo que cada partido que alcance validarse es una victoria ante el gobierno nacional. “Es un triunfo ante el gobierno para poder avanzar en esta ruta electoral”.

Respecto a la sesión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que se llegó a esta instancias porque el gobierno no respeto el derecho de todos los venezolanos a votar. “Esta es una fecha en la que aún no conocemos un cronograma electoral. ¿Por qué? Porque maduro no quiere elecciones, aquí están paralizadas hasta las elecciones de los consejos comunales”.

“El gobierno intenta ahora decir que esto fue un triunfo en la OEA. Eso no es verdad. Porque todo el mundo se ha dando cuenta de lo que pasa en Venezuela. Un país donde no hay elecciones, donde no se abre un canal humanitario a pesar de la crisis y hay presos políticos”, agregó.

González afirmó que hubo un apoyo de los países a que haya un diálogo político y que se respeten las elecciones. “Nosotros queremos que los venezolanos resolvamos nuestros problemas, que votemos. ¿Que queremos a través de la OEA? Que se hagan elecciones y nosotros decidamos”.