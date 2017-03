Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 29, 2017 11:22 am

El diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), Williams Dávila (Unidad-Mérida), rechazó la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que limitan las inmunidades parlamentarias.

Durante el debate en el Parlamento venezolano, Dávila ratificó que “la sentencia del TSJ no es más que la continuación de la colusión del Poder Judicial, Ejecutivo y Electoral contra la Asamblea Nacional. La inmunidad está desde el momento en que un parlamentario es proclamado por el CNE, entonces ¿Quién ha aplicado injerencismo? ¿Por qué no plantean el debate de ideas en la AN? Por que se escudan detrás de instituciones del régimen”.

Asimismo, en el marco de la Sesion del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el parlamentario fue enfático en señalar que “Hemos sido testigos de 20 votos en la OEA a favor que Carta Democrática siga su camino, su proceso. La Carta Democrática no es instrumento de intervención, pero como se saben perdidos, entonces aplican ese libreto ya derrotado. Esperamos que la apruebe mandar una Comisión para que compruene in situ lo que tanto hemos denunciado”.

Finalmente, el diputado Williams Dávila le envió un mensaje al gobierno de Maduro “Hablan tonterías de Luis Almagro (Secretario general de la OEA) y de la Organización de Estados Americanos pero están sentados allá. Se los decimos: Nosotros, la Asamblea Nacional estamos contra los aventureros populistas carentes de fe y de causa, el único intervencionismo que queremos es el de las urnas electorales, el ejército de votos preparados y listos para sacarlos del poder”.

Nota de prensa