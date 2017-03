Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 30, 2017 3:29 pm

Cada vez se conoce de más venezolanos que se están destacando en el extranjero por su talento y constancia. Hoy le presentamos a Laura Bariatti, una fisicoculturista y fisioterapeuta que está dando de qué hablar en Guatemala.

Esta caraqueña está viviendo una etapa maravillosa de su vida en Guatemala gracias a su trabajo y su belleza. Todo inició con una recomendación de un futbolista argentino al que conoció cuando coincidieron en el Metropolitanos FC. Este defensor vio las habilidades de Laura, le comentó que el club donde militaba en ese momento no tenía fisioterapeutas, ella envió su currículum y jamás se imaginó que su vida cambiaría de una manera drástica.

Este mismo año inició su carrera por Centroamérica y aterrizó en Mazatenango, específicamente en el Departamento de Suchitepéquez, una ciudad suroccidental de Guatemala. Su mera llegada a la región causó un gran impacto mediático para el Club Social y Deportivo Suchitepéquez. Pero no todo fue color de rosas, al principio tuvo que superar sus trabas como cualquier otro inmigrante que sale de Venezuela.

“Cuando llegué a Guatemala, entré por inmigración y me hicieron muchas preguntas. Que por qué una venezolana iba a trabajar como fisioterapeuta si eso no se podía. Luego por fin me dejaron pasar”, dijo Bariatti a Ovación Deportes en un contacto telefónico desde el país centroamericano.

A pesar de estos infortunios, la estadía de Bariatti en el país guatemalteco ha sido llena de bendiciones, reconoció que se le han abierto muchas puertas y el ambiente que la rodea está lleno de cosas positivas. “Me han tratado súper bien, no es como dicen los venezolanos que hay discriminación, conmigo no ha pasado así. Me siento muy bien aquí, es muy acogedor, si pudiera cambiar algo sería el clima”.

Su vida en Venezuela

Se graduó en el Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton y lo aprendido allí lo puso en práctica con dos equipos profesionales de Venezuela, Metropolitanos FC y Petare FC. Trabajaba con sus pacientes a domicilio y hacía guardias en clínicas como terapeuta respiratorio para costear sus gastos.

Pero su entrada económica más grande en su país siempre fue el modelaje “para poder sobrevivir, porque allá (Venezuela) ahora lo que se hace es sobrevivir”. Su esbelta figura la mantuvo siendo atleta oficial de la Federación Venezolana de Fisiculturismo. Ahora en Guatemala causa sensación con su sensualidad, su simpatía y una voz dulce que esconde en sus fotos en instagram.

Se ha mantenido serena frente a la fama que adquirió en días recientes, no en vano ocupó las páginas de importantes diarios del mundo, entre ellos The Sun y Daily Mirror en Inglaterra, As en España y muchos otros incluyendo China y países de centroamérica. Sus cuentas en redes sociales, sobretodo Instagram, explotaron de seguidores, mientras que en Suchitepéquez es perseguida por los hinchas del equipo para que les firme autógrafos y se tome ‘selfies’. Los seguidores asisten incluso a las prácticas del club para verla más de cerca.

La “Babyfit” -como también es conocida- está dispuesta a seguir soñando por alcanzar metas superiores. Está consiente que el modelaje en su vida es un pasatiempo y no va a ejercerlo toda la vida. Mientras que a largo plazo se ve en Guatemala por mucho más tiempo ya que se siente agradecida por el trato recibido, pero si le llagan unas mejores ofertas de trabajo ella no dudará en estudiarlas. Continuará ejerciendo y preparándose mucho más en su carrera como fisioterapeuta.

No titubea, mucho menos se le traba la lengua cuando revela cuál es su sueño más grande, “mi sueño siempre ha sido ser la fisioterapeuta del Real Madrid o la del Barcelona, un sueño grande pero siempre he querido eso”, manifestó con un suspiro que implica mucho compromiso y dedicación para concretarlo.