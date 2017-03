Publicado en: Opinión

Mar 30, 2017 8:04 am

Nuestro glorioso partido Acción Democrática, marcó un nuevo hito en la historia contemporánea de Venezuela, y es que el fin de semana pasado más de 234 mil voluntades, validaron sus firmas por el partido del pueblo, y colocaron en los hombros de la tolda blanca, la reconducción de la patria, al convertirnos con su voluntad, en la primera fuerza política del país, lo cual agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón democrárico; y nos compromete con ese pueblo ávido de cambio, en liderizar esta cruzada por lograr un cambio en el modelo político que hoy desgobierna en el país.

Durante los días 25 y 26 de marzo, en todos los rincones del país se produjo una extensa movilización no sólo de militantes y simpatizantes de Acción Democrática, sino de un cúmulo de ciudadanos que acudieron a los centros de validación designados por el Consejo Nacional Electoral, a plasmar su firma histórica por la refundación del partido del pueblo. Fue realmente conmovedor ver a un pueblo esperanzado en AD para lograr los cambios políticos y sociales que han de darse más temprano que tarde en Venezuela.

Desde el Comite Ejecutivó Nacional de Acción Democrática, agradecemos y valoramos el espaldarazo de nuestro pueblo en todo el país. Asimismo, le decimos a nuestra maquinaria de organización, que el camino emprendido por el rescate de la democracia es el correcto, y ahora más que nunca con la mayor disciplina y con un profundo compromiso de país, debemos seguir luchando de manera incansable desde cada una de las trincheras políticas que nos encontremos, para facilitar al pueblo las herramientas necesarias para desatarnos de esas cadenas de la anarquía y de la dictadura que este gobierno ha querido implantar en Venezuela.

Cada día estamos más cerca de lograr el objetivo político del cambio, y es por ello que el gobierno a sabiendas de esta realidad, ha recrudecido una ofensiva de persecución y de violencia en contra de los factores políticos de la oposición y de un pueblo que valientemente está exigiendo una convocatoria a elecciones ya.

Desde Acción Democrática le decimos al país, que tenemos una maquinaria de carne y hueso a lo largo de toda la geografía nacional, y que contamos con hombres y mujeres comprometidos con el país y con sus regiones, para que nuevamente renazca la patria, las oportunidades, el progreso y la felicidad, secuestrados por la revolución.

A los compañeros de la unidad les decimos que en Acción Democrática tienen a su mejor aliado para liderizar esta batalla histórica por Venezuela, porque ya basta que una minoría enquistada en el poder, arrincone a un pueblo inocente y los condene al hambre y la miseria. ADelante Venezuela, ahora más que nunca, hay Acción Democrática para rato y a la orden de todo el país que grita y exige cambio, y que a través del voto quieren escoger los destinos políticos del país. We Will Come Back.

Bernabé Gutiérrez

Secretario Nacional de Organización

Acción Democrática

@adbernabe