Una guerra de definiciones invaden los diferentes medios en Venezuela. La oposición habla de GOLPE, otros de AUTOGOLPE y el Gobierno habla de atacar la conspiración que proviene de la AN. María Corina que nuevamente acierta en sus pronósticos, señala “SE LOS DIJE”. Afirma “vivimos una dictadura”. Algunos despertaron del sueño que disfrutaban en el “Topus Uranus”.

Tengo mucho tiempo diciendo que, legalmente la AN no existe. Es una apariencia. ¿Por qué? Muy simple, el TSJ y todo el gobierno la desconocen y hasta el presente el parlamento, no ha reaccionado. Se lo planteo en su primer año y no lo hizo. Al aceptar la sentencia que ordenaba la desincorporación de los diputados de AMAZONAS, convalido todas las actuaciones de la Sala Constitucional. No voy a tocar las motivaciones de esta OMISION parlamentaria y al mismo tiempo, legitimación del máximo tribunal. Las consecuencias empiezan a graficarse de manera más contundente.

Asombrosamente el Presidente de hecho, más no de derecho según TSJ, aclara que el parlamento ejerce plenamente sus competencias, y que no están “disminuidos”. “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. Desplegar largas labores de legislación, sobre leyes que el 99% no tendrá ninguna consecuencia, ¿Era lo lógico? ¿Abandonar la calle, no recorrer los estados, los circuitos de donde se desaparecieron muchos diputados electos, fue lo mejor? Discursos tras discursos y la calle sin prestar atención. Ya ni la prensa los incluía como fuente, salvo raras ocasiones.

¿GOLPE O AUTOGOLPE? ¿DE QUIEN O QUIENES?

El desastre en Venezuela es total. No tenemos una salida fácil ni clara. La sociedad esta fracturada. La calle muestra tres oposiciones, una muy disminuida representada por la MUD, otra muy radicalizada un poquito mejor que la anterior y una tercera DESESPERANZADA que te dice: “Aquí no pasará nada”, “Todos son iguales” o “Yo no voto más”. El Gobierno también dividido por un ala RADICAL, dispuesta a sobrevivir a como dé lugar y otra autodenominada “Chavista pero no madurista”, critica aunque algunas veces también fue cómplice. Esta última coincide en que “MADURO no puede seguir”, sin embargo tampoco se alegra con la posibilidad de un OPOSITOR dirigiendo el Gobierno. La salida sin dudas podría ser por vía de hecho, un golpe o “autogolpe”. Que tipo: En teoría un AUTOGOLPE, vendría del propio Presidente Maduro y el grupo radical. Un GOLPE, por los sectores “institucionalistas” de las FANB encabezados por figuras como BADUEL, RODRIGUEZ TORRES, entre otros. Quedan en entre dicho otros líderes internos de la FANB como SUAREZ CHOURIO, etc. Yo descarto que un sector “antichavista” logre algo con las Fuerzas Armadas, entre otras razones porque este gobierno es más militar que cívico. Otros hablan de un GOLPE BLANDO, donde los militares terminen de VETAR al Presidente, obligándolo a dejar el poder. En esta jugada podrían participar algunos sectores de la oposición MUD y radicales.

LAS FANB Y EL GOLPE

El Ex Gobernador zuliano Oswaldo Álvarez Paz, acaba de asomar durante una rueda de prensa, la necesidad de muchos por un segundo Wolfgang Larrazabal. Es decir, un militar con entidad moral para restablecer el orden. La lealtad y fidelidad a CHAVEZ es un mito, una fábula para disfrazar la auténtica verdad. La FANB se mueve dentro de un mundo de intereses, fundamentalmente económicos. Manejan gran parte de la industria petrolera, minera, comercial de alimentos, puertos y por supuesto la represiva a través de las Policías y organismos de inteligencia y Contrainteligencia. ¿Renunciaran a estos beneficios? Algunos señalan que no sería RENUNCIAR sino transferir y otros agregan que esos beneficios no “bañan” a la inmensa mayoría del componente armado. El Golpe tendría que tener suficiente apoyo interno y de arrancada se enfrentaría a la negativa internacional sobre esa salida. La vocería de militares retirados y alguno que otro recientemente en esa condición, no parece suficiente para romper las razones de la cacareada “Lealtad al Comandante Eterno”. A mi juicio, el escenario de un GOLPE BLANDO, tiene mayores elementos de probabilidad, aunque no es lo que se muestra en los últimos meses, por lo menos de dos componentes muy importantes como es la llamada Guardia Nacional y el Ejército. Debo admitir que los niveles de represión que vimos en el 2014 lucen muy lejos de aparecer. Eso es un síntoma positivo sobre quienes en definitiva son la POLICIA CONSTITUCIONAL y pueden restablecer el orden. Vale recordar el pensamiento de Norberto Ceresole determina unas Fuerzas Armadas que tienen interiorizado que existe una “alianza entre el pueblo y el ejército”, con lo que salir a reprimir a una parte de ese pueblo parece repito, difícil de producirse.

Lógicamente, si en algún momento el gobierno de Maduro tomara la decisión de sacar el ejército a las calles, se haría realidad la capacidad de veto de las Fuerzas Armadas para evitar esa medida y estaríamos ante un nuevo “Caracazo”. Maduro estaría en ese preciso momento con un pie afuera y serían las FANB las poseedoras de su futuro.

Por muchos años el pueblo vio a las FANB como la llave para abrir caminos de solución, en conflictos como el que vivimos. ¿Retomará su papel orientador o permanecerá como actor cómplice de lo que ocurre con nuestra Constitución?

OJO ATENTOS: Es grave darle tanto poder al Presidente del TSJ Maikel Moreno. En una situación hipotética de gravedad, al poseer los poderes de la AN, pudiera juzgar al Presidente Maduro, declararlo ausente o abandono del cargo, o sea, hacer lo que no se atrevieron a materializar los diputados. Él tendría poder político para eso. Esta jugada superaría la que se hizo en Paraguay y Brasil. ¿Será que los EEUU como siempre, juega a dos caras, una pública (“Caza Bobos”) y otra encubierta, la verdadera mano que mece la cuna?

Y LA OPOSICION

Ha sido torpe. Débil. Distraída. Cómplices algunos, ciertamente pero necesitamos apostar a su despertar. Las malas lecturas de los hechos políticos, la han sumido en error tras error. El 6D se creyeron “ganadores” por encima del auténtico sentimiento patrio contra un GOBIERNO MALO. Ayer se enfrascaron en un REFERENDO mal concebido y sin unificación llegando a plantear dos vías adicionales: Enmienda y constituyente. Luego abandonaron un proceso en puerta y hoy se entretienen en una competencia por definir quién es más fuerza política, a VALIDARSE con un gobierno que ellos mismos definen como “DICTADURA”. No me parece coherente y quizá por eso, calentar la calle no es fácil.

RESULTADO

Insólitamente si estamos ante un GOLPE o un AUTOGOLPE, continuado o recién provocado, donde se mancilla la voluntad popular al terminar de colocarle un candado a la AN, NO SE HA PRODUCIDO ninguna manifestación popular de importancia que repudie este hecho y como si se tratara de una serie de televisión, los diputados llaman para que “la semana que viene” haya una marcha, una manifestación. Ese sería el próximo capítulo. Por cierto en medio de un largo asueto y con el gobierno jugando a seguir enfriando la calle, usando las miles de armas que se le han brindado y la Bóveda del Miedo.

La estrategia del gobierno de aislar a la MUD, del sentimiento de la calle, ha sido exitosa. ¿Qué pasaría en otro país si un ORGANISMO elimina de un plumazo el parlamento? En Nicaragua paso. En CUBA sucede. Ambos no son ejemplos de buena democracia.

Lo de ayer, no es más que la respuesta de un estilo de gobernar, a lo sucedido en la OEA. A Luis Almagro y a las 20 naciones que saben lo que ocurre en Venezuela.

Nos imaginamos que el Líder de AD, Henry Ramos, ahora que este partido es la PRIMERA FUERZA POLITICA, saldrá a encabezar una contundente protesta en contra de lo sucedido y que busque restablecer el orden, levantando la calle como lo hicieron durante la época de Pérez Jiménez. Eso lo haría un auténtico y un comprobado partido que tiene según la VALIDACION, el mayor sentimiento popular. Es el momento de demostrar si los números se compadecen con la realidad…con cuentos y romanticismo no salimos de este desastre. Digo yo Caiga quien Caiga.

REGION CAPITAL

VALIDADO El Gran Polo Patriótico. Extraoficialmente pudimos conocer que PODEMOS, PPT y PCV serán validados como respuesta a una decisión judicial en puerta. El partido MAS ESTA VALIDADO. Para el CNE al participar como organización política el pasado 6D del 2015 cumplieron con la formalidad, igual que otros partidos. ¿Tendrá algo que ver la buena voluntad del gobierno? Haga usted el juicio.

DIOSDADO En la Picota: El diputado Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, informó sobre la presunta vinculación del parlamentario oficialista Diosdado Cabello y del ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, en la red de sobornos vinculada con la empresa Odebrecht. Ambos funcionarios fueron acusados por parte de la Fiscalía de Brasil por recibir sobornos de Marcos Odebrecht.

CARABOBO

Para Gobernador aparecen ENZO SCARANO, ALEJANDRO FEO LA CRUZ, RUBEN LIMAS, ARMANDO AMENGUAL y PABLO AURE. Para Alcalde de Valencia, MIGUEL COCCHIOLA, CARLOS LOZANO, ARGENIS “GOTO” ECARRI, MARIA TERESA MORIN, JULIO CASTILLO y RUBEN HORACIO PEREZ. Puerto Cabello: ILIDIO ABREU, DEYALITZA ARAY y RAFAEL “PICO” PADRON. GUACARA, WILLIAMS GIL, ELIAS ALDANA, LUIS MAGALLANES, MARCOS CEGARRA y ROMULO MONTOYA. San Joaquín, FAUSTINO MONTES, PEDRO PERAZA y PEDRO TORRES. LOS GUAYOS, MIGUEL GONZALEZ CHEJADE, WILLIAMS PEÑA, NERIO ASCANIO e ISAAC PEREZ. Diego Ibarra, JOSE GUERRERO, LUIS RODRIGUEZ, BELKIS RAMOS y JUAN VARELA. Occidente, el famoso “PAPITO” RODRIGUEZ y su pariente LUIS “PATA E LORO” al igual que OSCAR NUÑEZ. Bejuma, TULIO SALVATIERRA, MIGUEL SANCHEZ. Morón, RAFAEL GARRIDO y MARIO DA SILVA. Naguanagua, GUSTAVO MERCADO, PANCHO PEREZ, THOMAS DHANGEL, FRED MILLAN y MANUEL BARROETA. San Diego, SALVATORE LUCHESSE insiste, YVAB LOPEZ, DOUGLAS JIMENEZ y RONALD GONZALEZ contra la titular ROSA SCARANO. Libertador, JULIO CASTELLANOS, LEANDRO DOMINGUEZ, TITO DE FREITAS. Ni están todos los que son ni son todos los que están.

ZULIA

ASOMBROSO A la sesión de presentación de la Memoria y Cuenta del Alcalde de La Rita, solo dos concejales del PSUV asistieron. ¿Perdió el apoyo político? ¿Están molestos por algo que no les dio…perdón que hizo?

EL RETO Del partido Un Nuevo Tiempo este sábado 01 y domingo 02 de abril, es VALIDARSE con cifras mayores a los partidos AD, PJ y VP. En el Zulia lo hará ¿En el resto del país? Manuel Rosales personalmente dirige el proceso. Esperemos para evaluar.

AYUDAITA María Bolívar apoya la validación también este fin de semana del partido democrático unidos por la paz y la libertad PDUPL.

YA TIENE PARTIDO Y NUMEROS El Dr. Carlos Alaimo tiene dos partidos que apoyan su plataforma política, fundamentada en crear un nuevo estilo de ejercer la función pública. Dos partidos que están vigentes lo apoyan. Un importante encuestador da fe de que su mensaje tiene un 37% de POSICIONAMIENTO. Carlos Alaimo plantea una Confederación Nacional de partidos, con autonomía en cada estado y un importante fenómeno electoral, con números muy altos de aceptación, ha establecido contacto con este empresario zuliano.

